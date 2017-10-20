Apple готовит к выпуску дешевые версии iPhone X

Китайские источники сообщают, что Apple разрабатывает как минимум две менее дорогие версии флагманского iPhone X, которые будут представлять линейку смартфонов iPhone 2018 года.

С сохранением всех или почти всех функций

Выходящее на китайском языке деловое издание Economic Daily рассказало со ссылкой на неназванные источники среди поставщиков компонентов о том, что Apple в настоящее время разрабатывает две новые версии смартфонов iPhone, которые будут поддерживать «большинство, если не все» технологии флагманской модели iPhone X, но при этом будут обладать меньшей ценой.

По данным Economic Daily, «бюджетные» версии iPhone X имеют рабочие названия Lisbon (Лиссабон, столица Португалии) и Hangzhou (Ханчжоу, город в Китае).

Основной причиной создания менее дорогих версий iPhone X источники Economic Daily считают специфику внутреннего китайского рынка, сверхчувствительного к высоким ценам.

iPhone X, недорого

В случае, если рабочие имена новых смартфонов (Lisbon и Hangzhou) подтвердятся, это будет первый случай, когда модели iPhone называют в честь городов, отмечают в Economic Daily. Смартфон iPhone 8 в свое время получил рабочее название Ferrari, но как правило, большинство моделей iPhone в процессе разработки получают буквенно-числовые наименования, например, D22 у iPhone X или D20 у iPhone 8.

Смартфон Apple iPhone X

По данным источников Economic Daily, Apple разделит новые смартфоны iPhone образца 2018 года на два ценовых сегмента. Согласно этой информации, аппарат iPhone X высшей ценовой категории (high-end) получил название Lisbon, менее дорогая модель получила имя Hangzhou.

Источники не сомневаются в том, что в следующем году продажи iPhone X принесут Apple значительный успех и увеличат ее рыночную долю, и в то же время полагают, что для закрепления успеха и более уверенного противодействия конкурентам Apple намерена предпринять дополнительные шаги, в том числе, в плане формирования ценовой политики на новые смартфоны.

Особенности дисплея Apple iPhone X

По мнению аналитиков японской Macotakara, уменьшение цены в рамках 10 тыс. иен (около $90) на новую модель iPhone X не будет проблемой, особенно с учетом фактора ежегодного обновления модельного ряда.

В настоящее время четверку лидеров китайского внутреннего рынка смартфонов возглавляют компании Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Находящаяся на пятом месте Apple может использовать выпуск менее дорогих версий iPhone X для укрепления своих позиций в рознице Китая и Индии.

Начало продаж Apple iPhone X

Ранее Apple сообщила, что предзаказ на флагманский смартфон iPhone X начнется 27 октября, первая доставка начнется 3 ноября одновременно более чем в 50 странах, в том числе, в России.

Цена iPhone X в США начинается от $999 за базовую конфигурацию. Смартфон будет доступен в двух версиях с 64 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти.

В России цена смартфона iPhone X определена на уровне 79 990 руб. за 64 ГБ версию и 91 990 руб. за 256 ГБ версию.

Ранее CNews сообщал о том, что российские цены на новые смартфоны iPhone 2017 года оказались одними из самых высоких в мире.

Согласно поступившим в начале этой неделе данным с Тайваня, первая розничная партия флагманских смартфонов iPhone X оказалась смехотворно малой: 46,5 тысяч штук.