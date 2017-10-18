90% работодателей хотят нанимать аутсорсеров из-за нехватки кадров в ИБ

По данным исследования Dimensional Research, около 72% компаний обеспокоены нехваткой кадров в области кибербезопасности. Требования к таким специалистам постоянно меняются, и не все успевают повышать квалификацию в соответствии с требованиями рынка. Более 90% опрошенных планируют расширять команды за счет подключения аутсорсеров.

Кадры не успевают учиться

Все больше компаний сообщает, что сталкивается со сложностью при наборе команды в отделы кибербезопасности. Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Dimensional Research, около 93% профессионалов в области кибербезопасности обеспокоены нехваткой специалистов в сфере цифровой защиты. Большинство работодателей уверены, что становится все сложнее найти квалифицированного сотрудника в отдел киберзащиты, что создает дополнительную угрозу для предприятий.



Примерно 72% компаний в сфере кибербезопасности уже столкнулись со сложностью при найме сотрудников, соответствующих требованиям рынка. Основная причина нехватки кадров – быстрое изменение набора необходимых навыков. Согласно опросу Dimensional Research, до 81% опрошенных представителей компаний в сфере киберзащиты полагают, что предъявляемые к работникам данной области требования значительно изменились всего за пару лет. Разумеется, далеко не все специалисты успели за это время перестроиться, повысить квалификацию и получить новые компетенции. Поэтому, несмотря на порой солидный опыт, некоторые сотрудники отрасли не подходят для решения конкретных задач.



Ситуация на рынке вынуждает крупнейшие компании активнее инвестировать в обучение сотрудников. Около 50% компаний готовы тратить средства на обучение специалистов

Ситуация на рынке вынуждает крупнейшие компании активнее инвестировать в обучение сотрудников. Около 50% компаний готовы тратить средства на обучение специалистов, чтобы те могли выполнять специфическую работу. В компании Fortinet считают, что стремительное и повсеместное внедрение новых технологий приводит к недопониманию связанных с ними рисков, и требует привнесения культуры информационной безопасности в деятельность организаций сотрудниками, специализирующимися на ИТ.



Выбор в пользу аутсорсинга

Нехватка кадров в сфере кибербезопасности приводит к изменению структуры этого рынка. Опрос Dimensional Research выявил, что более 90% компаний планируют расширить команду специалистов отделов цифровой защиты за счет подключения аутсорсеров. Часть работы будет передана сторонним специализированным компаниям, которые с большей вероятностью могут найти квалифицированных сотрудников. Почти все опрошенные (98%) уверены, что в ближайшее время другие подразделения крупных компаний будут активнее участвовать в обеспечении безопасности компании. Также 96% ожидают, что часть проблем с нехваткой кадров поможет решить автоматизация, специализированное облачное программное обеспечение и системы с элементами искусственного интеллекта.



Схожего мнения придерживаются в компании Fortinet. «Проблема нехватки квалифицированных кадров в области кибербезопасности касается всех организаций и в долгосрочной перспективе решается автоматизацией операций, применением технологий машинного обучения, консолидацией и интеграцией технических решений, – полагает Андрей Терехов, системный администратор компании Fortinet. – Соответствующее усложнение средств защиты приводит к тому, что развитие компетенций клиентов становится приоритетным направлением деятельности ведущих поставщиков в области кибербезопасности».

