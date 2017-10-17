В ядре Linux найдена серьезная дыра для удобного взлома системы

Ядро Linux содержит довольно серьезную уязвимость, допускающую повышение пользовательских привилегий. В теории это означает, что злоумышленник может запускать на уязвимой системе произвольное приложение.

Баг в ALSA

В ядре Linux обнаружилась существенная уязвимость, позволяющая повышать пользовательские привилегии в системе. Ошибка, получившая индекс CVE-2017-15265, содержится в компоненте ядра Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

CVE-2017-15265 представляет собой ошибку освобождения памяти (use-after-free memory error). Запустив специально подготовленное приложение, злоумышленник может повысить свои привилегии в системе. Затронуты версии ядра с 4.9 по 4.13.

Исправление есть

Стоит отметить, что разработчики ядра оперативно добавили патч. Исправление было добавлено 11 октября 2017 г. Эксперты по информбезопасности настоятельно рекомендуют установить патч как можно скорее.

Баг в ALSA позволяет повышать привилегии в Linux

«Повышение привилегий как уязвимость нулевого дня часто становится причиной успешных атак на системы, поскольку для эксплуатации данного типа уязвимостей достаточно получить “шелл” с правами локального юзера, — говорит Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Сам факт обнаружения данной бреши делает уязвимыми большое количество хостов, поскольку регулярное обновление версий ядра зачастую не прописано как обязательное требование политик безопасности. Обнадеживает лишь то, что для успешной атаки злоумышленник уже должен иметь локальный доступ к уязвимой машине».