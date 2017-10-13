Новый флагман Huawei получит «нейронный процессор» и «умную ручку». Видео

Новый флагманский смартфон Huawei Mate 10 Pro с безрамочным дизайном получит новейший «нейронный процессор» Kirin 970, двойную оптику от Leica, Android 8.0 Oreo и умную ручку. И не только.

Huawei научилась приятно удивлять

Блоггер и журналист Эван Бласс (Evan Blass), известный высокой степенью подтверждения публикуемого им инсайда по мобильным гаджетам, выложил на своей странице в социальной сети Twitter ряд новых рендеров смартфона Huawei Mate 10 Pro.

Ряд характеристик смартфона Huawei Mate 10 Pro просочился в Сеть на прошлой неделе, но именно из последней публикаций Эвана Бласа стало известно, что новый флагман будет поддерживать стилус с датчиками пространственного положения, позволяющий писать на бумаге с беспроводной передачей заметок в смартфон.

Анонс смартфонов семейства Mate 10 Pro запланирован компанией Huawei на понедельник, 16 октября, на 14:00 по московскому времени. Это подтверждается запланированной на YouTube прямой трансляцией презентации HUAWEI Mate 10 Keynote Live из Мюнхена с участием CEO Huawei Ричарда Ву (Richard Yu).

Умная Bluetooth-ручка, которой, как ожидается, будет комплектоваться Mate 10 Pro, выглядит схоже со стилусом из комплекта Moleskine Smart Writing Set.



Технические подробности

Смартфон Huawei Mate 10 Pro, получивший рабочее имя Blanc («обычный» Mate 10 имеет рабочее название Alps), станет одним из первых на рынке гаджетов, оснащенных впервые представленным в сентябре мобильным процессором Huawei Hisilicon Kirin 970 с интегрированным сопроцессором искусственного интеллекта (ИИ).

Внешний вид смартфона Huawei Mate 10 Pro

Мобильный чип Kirin 970 представляет собой 8-ядерный 64-битный процессор на базе четырех ядер ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Чип оснащен встроенной 12-ядерной графикой нового поколения Mali-G72 MP12 и рядом вспомогательных сопроцессоров для ускорения специфических вычислительных задач.

Ключевые компоненты мобильного процессора Kirin 970

Чип содержит 5,5 млрд транзисторов, размещенных на кристалле площадью 1 кв. см, и выпускается на производственных мощностях компании TSMC с соблюдением самых прецизионных на сегодняшний день норм 10 нм технологического процесса FinFET.

Новый флагманский процессор Kirin 970 представляет собой «мобильную платформу для решений задач ИИ». В его состав входит так называемый нейронный процессорный модуль (NPU, Neural Processing Unit, NPU) для скоростной обработки задач искусственного интеллекта с минимальным расходом энергии, обеспечивая, по данным Huawei, 25-кратный выигрыш в производительности и в 50 раз более высокую эффективность по сравнению с предшественниками.

В Kirin 970 также интегрирован сотовый модем 4.5G с поддержкой LTE Category 18, агрегации 5CC, 4x4MIMO и 256QAM, что, по заявлению компании, обеспечивает скорость скачивания до 1,2 Гбит/с.

Чип поддерживает одновременную работу двух SIM-карт в режиме LTE, однако смартфон Huawei Mate 10 Pro, как ожидается, будет представлен как в версии Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by, один из слотов совмещен с кардридером microSD под карты емкостью до 256 ГБ), так и в версии с одним слотом под карту Nano-SIM.

Kirin 970 обеспечивает аппаратное декодирование 4К-видео со скоростью до 60 кадров в секунду и кодирование 4K-видео со скоростью до 30 кадров в секунду с кодеками H.264 и H.265, и поддержку цветового пространства HDR10. В дополнение, Kirin 970 обеспечивает работу до 4 каналов оперативной памяти LPDDR4X 1866 МГц, оснащен встроенным 32-битным / 384 кГц ЦАП, сенсором Huawei i7 нового поколения и поддержкой сдвоенных камер.

Смартфон Huawei Mate 10 Pro, как ожидается, будет оснащен большим 5,99-дюймовым дисплеем на матрице AMOLED с разрешением 1440х2880 пикселей, соотношением сторон 18:9 и резкостью 546 пикселей на дюйм. Толщина смартфона составляет всего 7,5 мм, при этом он обладает защитой по стандарту IP68, подразумевающему 30-минутное погружение устройства в воду на глубину до 1,5 метров.

Основная двойная камера Mate 10 Pro

Mate 10 Pro будет представлен в версии с 6 ГБ оперативной памяти, и 64 ГБ или 128 ГБ встроенным накопителем. Аппарат оснащается двойной основной камерой, составленной из 20 МП цветного и 12 МП монохромного сенсора, с оптическими f/1.6 системами авторства Leica, оптической стабилизацией изображения, фазовым и лазерным автофокусом, поддержкой HDR и записи видео в форматах 2160p@30fps и 1080p@30/60fps. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП.

Смартфон Mate 10 Pro сразу будет представлен под управлением последней версии ОС Android 8.0 (Oreo) с фирменным графическим интерфейсом Huawei EMUI 6.0. Аппарат поддерживает сети Wi-Fi стандартов 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 с профилями A2DP, EDR и LE, навигацию A-GPS, GLONASS, BDS и GALILEO, технологию NFC. Также предусмотрен ИК-порт и разъем стандарта USB 2.0 Type-C.

Встроенная несъемная литий-полимерная батарея смартфона обладает емкостью 4000 мАч.

Умная ручка для Huawei Mate 10 Pro

Несмотря на возможность мгновенной оцифровки записей, сделанных на обычной бумаге, умная ручка, которой, по предварительным данным, будет комплектоваться Mate 10 Pro, не будет работать в качестве стилуса или пера для ввода с сенсорного экрана Huawei Mate 10 Pro, или будет оснащаться для этих целей дополнительной технологией ввода.

Начало продаж и цена

Никакой более-менее внятной информации о сроках начала продаж и цене флагманского смартфона Huawei Mate 10 пока нет, все станет известно уже в понедельник, 16 сентября.

Анонс презентации смартфонов серии Huawei Mate 10

Предварительно сетевые аналитики оценивают стоимость Huawei Mate 10 в Китае на уровне $835, «обычного» Huawei Mate 10 будет стоить порядка $650.