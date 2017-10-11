Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций

Ряд российских госпредприятий закупает ПО Microsoft в обход санкций, через сторонние фирмы. Всего таким образом было закуплено более 5 тыс. продуктов общей стоимостью 60 млн руб.

В обход санкций

Российские государственные организации и компании приобретают ПО корпорации Microsoft в обход санкций, наложенных США на Россию после присоединения Крыма в 2014 г., сообщает информационное агентство Reuters. Закупки осуществляются как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за время действия санкционного режима таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей стоимостью 60 млн руб.

Кто покупатели

Сумма относительно невелика, но для этих покупателей ПО Microsoft жизненно важно, поскольку от него зависит нормальная работа их организаций, пишет Reuters. При подсчетах учитывались только те сделки, которые есть в базе данных по госзакупкам, то есть частные компании не брались в рассчет, иначе сумма была бы значительно больше, отмечает издание. Пять участников подобных сделок подтвердили Reuters, что покупки действительно имели место.

Среди покупателей Reuters называет оборонный концерн «Алмаз-Антей», известный как производитель зенитных комплексов «Бук», а также ФГУ «Главгосэкспертиза России», которое работает над проектом Керченского моста, и санаторий «Крым», принадлежащий Минобороны России.

На просьбу Reuters прокомментировать ситуацию «Алмаз-Антей» не ответил вообще, санаторий Минобороны отказался дать комментарий, а «Главгосэкспертиза» заявила, что действует в рамках российского законодательства.

Механизм закупки

Все указанные структуры приобрели продукцию Microsoft по программе Open License, по условиям которой покупатель должен указать полное название своей организации и ее адрес. Однако некоторые российские организации предоставляют американской корпорации фиктивные данные о себе, пишет Reuters со ссылкой на информацию, полученную от непосредственных участников сделок.

Российские госструктуры закупают ПО Microsoft в обход санкций

Трое непосредственных участников сделок сообщили Reuters, что стандартный способ избежать санкций, наложенных на организации в Крыму — указать любой другой адрес, кроме крымского, например, в Краснодарском крае. Кроме того, покупку можно зарегистрировать на материнскую или дочернюю компанию покупателя.

Абсолютно во всех случаях покупка осуществляется через сторонние организации, поэтому упрекнуть Microsoft в прямой продаже ПО компаниям из санкционного списка нельзя. Например, в июне 2016 г. ФГУП «Судостроительный завод «Море», расположенное в Крыму, приобрело у ООО «Веб-поток», зарегистрированного в Москве, 150 лицензионных копий 150 Windows Server, SQL Server и Office. Один из сотрудников «Моря» пояснил Reuters на условиях анонимности, что при покупке продукции Microsoft через российские фирмы санкции не срабатывают.

Позиция Microsoft

Закупая ПО Microsoft в обход санкций, российские организации эксплуатируют недостатки системы, которую использует производитель, чтобы проконтролировать, в чьи руки в конечном счете попадает продукция.

Комментируя ситуацию, представители Microsoft отметили, что корпорация намерена выполнять санкции, и что в течение последних недель расследует сложившуюся ситуацию. По словам компании, она располагает эффективной глобальной системой контроля, позволяющей быстро приостановить поставки товаров тем партнерам, которые не соответствуют ее требованиям, а также проследить, чтобы эти партнеры не пользовались продуктами и сервисами Microsoft в будущем.