Рынок ПК в стагнации. В пятерке лидеров продажи нарастил лишь один производитель

В минувшем квартале мировой рынок ПК обвалился всего на 0,5%, хотя аналитики ожидали 1,4%. Причины — начало учебного года и конец дефицита комплектующих. Аналитики полагают, что в целом рынок стабилизируется.

Итоги квартала

В III кв. 2017 г. рынок ПК сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. В общей сложности за указанный период на рынок было поставлено 67,2 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций. При этом аналитики ожидали гораздо более существенного обвала — до 1,4%.

Зафиксированный показатель говорит о стабилизации рынка, отмечает исследовательская компания IDC. Одной из причин замедления спада стало начало учебного года, подтолкнувшее часть потребителей к покупке ПК. Кроме того, дефицит отдельных компонентов, наблюдавшийся ранее, стал значительно слабее. Также показали признаки восстановления продажи в развивающихся регионах.

Лидеры рынка

Лидером рынка по итогам квартала с долей в 22,8% стала компания HP, которая поставила за три месяца 15,295 млн ПК. За минувший год компания нарастила поставки на 6%.

Вторую строчку рейтинга занимает Lenovo, отгрузившая в истекшем квартале 14,506 млн ПК. Поставки этого производителя показали незначительный годовой рост на 0,1% и сейчас его доля составляет 21,6%.

Также в тройку лидеров с долей в 16,1% попала компания Dell, поставившая на рынок 10,836 млн ПК и показавшая годовой рост на 0,8%.

Четвертое место заняла компания Apple, отгрузившая в истекшем квартале 4,901 млн ПК. Доля вендора на рынке составляет 7,3%, годовой рост равен 0,3%.

Глобальный рынок ПК показывает признаки стабилизации

На пятом месте с долей 6,2% находится компания Asus, которая за три месяца поставила на рынок 4,189 млн ПК, продемонстрировав спад поставок на уровне 14,6%.

Остальные вендоры отгрузили в минувшем квартале в общей сложности 17,457 млн ПК, что на 3,2% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Их совокупная доля рынка составляет 26%.

Оживление рынка

Ранее CNews сообщал, что в I кв. 2017 г. глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет. На рынок поступило в общей сложности 60,3 млн ПК, что было на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Ожидания аналитиков, которые предсказывали рынку сокращение на 1,8%, не оправдались. На тот момент производители по-прежнему страдали от дефицита таких компонентов как память типа NAND и DRAM.

Также в I кв. 2017 г. впервые за четыре года лидером рынка ПК стала компания HP. До этого американский вендор обычно проигрывал китайской Lenovo. В победоносном квартале HP поставила на рынок 13,14 млн ПК, показав годовой рост на 13,1%. Доля компании на рынке достигла тогда 21,8%.