Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги

В столице завершено внедрение подсистемы межведомственного взаимодействия между 35 районными судами и Мосгорсудом, с одной стороны, и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве — с другой. На сегодняшний день общее число отправленных в электронном виде исполнительных листов — более 3 тыс.

Все районные суды работают с приставами в электронном формате

Во всех районных судах столицы и Мосгорсуде внедрена подсистема межведомственного взаимодействия, связывающая каждый из них с Управлением Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. Теперь каждый из этих районных судов может отправлять исполнительные листы на исполнение в электронном виде.

«За счет повышения прозрачности документооборота между судами и Управлением ФССП по Москве, безусловно, растет как число обращенных к исполнению решений, так и исполненных. Теперь мы можем отследить движение исполнительных документов, направленных в электронном виде, и не переживать, что они будут утеряны», — комментирует окончание внедрения пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

На сегодняшний день за все время электронного взаимодействия с ФССП число отправленных исполнительных листов превысило отметку в 3 тыс. Параллельная отправка бумажных копий не требуется, что закреплено постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 № 1121 («Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа»).

Электронные исполнительные листы сэкономят бюджетные средства

Подключение районных судов к подсистеме межведомственного взаимодействия велось поэтапно на протяжении последнего года. Первым успешным опытом была отправка исполнительных листов из Бутырского районного суда в августе 2016 г. К июлю 2017 г. число подключенных к подсистеме межведомственного взаимодействия райсудов достигло 19.

Во всех учреждениях велось параллельное обучение сотрудников: организовывались группы обучающихся, проходила демонстрация процедур заведения электронного исполнительного листа, подписания его электронной подписью и отправки в московские отделы ФССП. На сегодняшний день все районные суды приступили к отправке исполнительных листов в электронном виде. При этом еженедельно отправляется свыше 200 электронных документов.

Раньше суды отправляли исполнительные листы приставам обычной почтой

В компании «Крок» — исполнителе работ по проекту КИС СОЮ — отмечают, что никаких новых инфраструктурных вопросов расширение тиража не вызвало. Единое для всех районных судов программное обеспечение было поставлено еще в 2016 г.

В конечном счете, взаимодействие с приставами в электронном виде должно ускорить исполнение судебных решений, а также повысить эффективность контроля за исполнением. Дополнительные эффекты — экономия бюджетных средств на доставку бумажных копий и высокая степень удовлетворения граждан.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, ФССП по Москве и др.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ был выделен Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.