CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017»
Мероприятие PerformDAY 2017 пройдет в Москве 19 октября 2017 г.
Цифровизация – сегодня данный термин на слуху у всех. Цифровой бизнес, цифровая экономика, цифровые сервисы, цифровые госуслуги – все это стремительно входит в нашу жизнь. Сегодня для того что бы оплатить счета, перевести деньги, записаться в ГИБДД, зарезервировать столик в ресторане мы не ходим никуда, не звоним, мы берем наш гаджет, обращаемся к сервису, получаем от него ответ.
То, как мы получили ответ от цифрового сервиса - наиболее важный показатель его качества. Поэтому APM сейчас это не просто мониторинг производительности, а важнейшая и неотъемлемая часть Digital трансформации.
Ежегодное мероприятие Perform DAY 2017 пройдет в Москве 19 октября 2017 г. под лозунгом MONITORING REDEFINED: APM=DIGITAL.
За прошедший год технологии APM совершили мощнейший скачок. Сегодня уже никто не говорит о преимуществах мониторинга опыта конечного пользователя над решениями инфраструктурного мониторинга. Согласно Gartner, мониторинг опыта конечного пользователя сегодня это первый критерий оценки APM решений.
Сегодня лидеры рынка APM переходят к технологиям, позволяющим автоматически определять архитектуру сервисов, выстраивать их топологию, анализировать поведенческую модель пользователя.
На конференции Perform DAY Вы узнаете, как используются технологии искусственного интеллекта в APM, как APM применяется в секторе Big Data, интернете вещей. Услышите презентации компаний, которые уже используют технологии APM в своей деятельности.
- В чем ценность информации о работе приложений (сервисов)?
- Какие показатели важны для реализации сервис-ориентированного подхода к управлению ИТ-ресурсами?
- Что такое мониторинг производительности приложений (APM)?
- Применим ли опыт зарубежных компаний по внедрению технологий APM в нашей стране?
- Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов?
- Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace?
- Какая функциональность самый важный в APM-решении?
- Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют?
- Что произошло за год и как будет развиваться рынок APM-решений в России?
На данный момент среди докладчиков:
Veronique Mondollot, вице-президент EMEA, Dynatrace;
Игорь Хомков, глава представительства в России, Белoруссии, Казахстане, Dynatrace;
Janusz Dabrowski, рre-sales engineer, Poland, Eastern Europe & Russia, Dynatrace;
Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры Touch Bank;
Игорь Волков, начальник отдела эксплуатации АРМ, департамент развития и эксплуатации ИТ инфраструктуры, «Московская городская телефонная сеть»;
Василий Михаилов, начальник управления разработки информационных систем, «Национальный расчетный депозитарий».
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.