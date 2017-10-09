В России хотят ограничить покупку криптовалют: Больше чем на 600 тыс. руб. в одни руки не выдавать

Одним из положений российского закона о криптовалютах может стать запрет для физлиц покупать монеты на сумму свыше 600 тыс. руб. Пока неясно, должны ли будут покупатели соответствовать каким-то другим требованиям. Власти намерены организовать IСO по краудфандинговой модели, поскольку IPO как таковые сложно регулировать.

Лимит на покупку монет

Закон о легализации криптовалют в России может ограничить количество монет, на приобретение которых имеет право физическое лицо. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Максимальная сумма, на которую можно будет купить монеты, в настоящий момент обсуждается. По мнению самого Аксакова, порог должен быть установлен на уровне 100 тыс. руб., однако самым вероятным вариантом пока что является 600 тыс. руб.

В настоящий момент авторы законопроекта изучают возможность подвести под первичное предложение монет (IСO) идеологию краудфандинга. По мнению Аксакова, осуществлять инвестиции должны иметь возможность все желающие. Тем не менее, уже рассматривается вопрос о том, что участники IСO должны соответствовать «определенным критериям профессионального участника», отметил он. Кроме того, IСO будут проходить только на лицензированных площадках, которые также соответствуют ряду требований. Все эти меры должны защитить участников процесса купли-продажи токенов.

По мысли Аксакова, механизм первичного публичного предложения (IPO) регулировать достаточно сложно, поэтому легальные IСO можно проводить по схеме «пришел-купил». «Лотерея, практически», — так охарактеризовал он этот процесс.

Статус криптовалют в России

В конце августа CNews писал, что Минфин России собирается ввести запрет на покупку криптовалют частными лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюты будут рассматриваться как финансовые активы, и купить их будет можно только через Московскую биржу. Приобрести монеты смогут только квалифицированные инвесторы, их продажа будет контролироваться Росинфомониторингом.

В России могут ввести лимит на продажу криптовалюты физлицам

В апреле 2017 г. Моисеев сообщил, что криптовалюты могут быть легализованы в России уже в 2018 г. В мае стало известно, что Росинфомониторинг обсуждает с Минфином и российскими банками создание национальной российской криптовалюты. В июне Центробанк сообщил о запуске нескольких пилотных проектов, цель которых — создать в России собственную криптовалюту, основанную на распределении реестров. Чтобы обзавестись необходимыми наработками, банку понадобится два-три года, после этого вопрос обсудят более предметно.

Наказания за денежные суррогаты

К мысли легализовать криптовалюты российские власти пришли не сразу. В октябре 2014 г. Минфин предложил установить штрафы для юридических лиц в размере до от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. за выпуск и использование денежных суррогатов в России, а также за распространение ПО для их эмиссии. Под денежными суррогатами понимались в том числе криптовалюты. Для рядовых граждан и должностных лиц министерство тоже предусмотрело штрафы — до 50 тыс. руб. и до 100 тыс. руб. соответственно. Более того, штраф должен был налагаться даже за «умышленное распространение информации, позволяющей осуществлять эмиссию денежных суррогатов и операции с их использованием».

В марте 2016 г. Минфин предложил новое наказание за выпуск денежных суррогатов — лишение свободы на срок до 4 лет для рядовых граждан и на срок до 7 лет для руководителей финансовых организаций. Для последних также был предусмотрен штраф в размере от 1 млн руб. до 2,5 млн руб. и лишение права занимать некоторые должности или работать в некоторых сферах на 3 года.

Однако уже в августе 2016 г. Минфин признал, что в подготовленный законопроект следует внести изменения. Как сообщал на тот момент Моисеев, главной задачей министерства была защита права Центробанка заниматься выпуском денежных знаков. Что касается прямого запрета криптовалют, то он начал казаться Минфину нерациональным в свете бурного развития технологий.