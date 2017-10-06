Региональный министр образования раскритиковал интернет-цензуру в российских школах

Один из региональных министров образования и науки выступил против системы фильтрации сайтов в школьных интернет-сетях. По его мнению, которое разделяют местные педагоги, система блокирует полезные ресурсы вроде YouTube и Википедии, хотя их можно было бы использовать в учебном процессе. Кроме того, министр считает несправедливыми постоянные проверки школ на предмет блокировки сайтов, которые заканчиваются штрафами.

Позиция министра

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев выступил с критикой системы фильтрации интернет-ресурсов, которая действует в российских школах. Мнение министра опубликовал местный выпуск «Комсомольской правды».

Заявления министра прозвучали на встрече министра с молодыми педагогами региона, приуроченной ко Дню учителя. Дмитрий Ильин, преподаватель географии школы №47 в Калуге, пожаловался Аникееву на то, что в сети школы заблокирован YouTube, который является ценным источником научных фильмов по его предмету. В результате, если Ильин хочет показать ученикам обучающее видео, он должен скачать его с помощью торрент-трекера, что невозможно, поскольку незаконно.

Аникеев признался, что тоже считает так называемую контент-фильтрацию в школьном интернете проблемой. По его мнению, если ученик захочет посетить заблокированный в школьной сети сайт, он легко может это сделать со своего планшета или смартфона. Через школьную же сеть, даже если там ничего не будет заблокировано, ученики и не подумают заходить во время урока, где присутствует преподаватель, насайты, не связанные непосредственно с темой занятия, считает Аникеев. Министр отдельно привлек внимание к блокировке в школах «Википедии».

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев



«Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что система контент-фильтрации, которая существует в школах, абсолютно неэффективна и ее нужно убрать. Надо учить не бороться с этими сайтами, а безопасному поведению детей в интернет-пространстве, как делают во многих странах», — подвел итог Аникеев.

Система фильтрации контента

Система фильтрации интернет-контента появилась в российских школах в 2008 г. Рособразование, на базе которого впоследствии было создано Минобрнауки, распространило в школах лицензионное ПО, включавшее в себя программу для выборочной блокировки интернет-ресурсов. Изменения коснулись в первую очередь тех школ, где интернет был проведен в рамках национального проекта «Образование». Предполагалось, что система будет отфильтровывать сайты, содержащие материалы экстремистского и порнографического характера, а также относящиеся к изготовлению и распространению наркотиков.

Помимо прочего, Аникеев привлек внимание к проблеме постоянных проверок школ на предмет фильтрации контента со стороны прокуратуры. По мысли Аникеева, такие проверки всегда находят какие-нибудь уже запрещенные, но еще не заблокированные проверяемой школой сайты, поскольку список ресурсов, подлежащих фильтрации, все время обновляется. Недочеты, выявленные прокураторой, оборачиваются штрафами для директоров школ. По словам министра, проблему не удается решить, несмотря на то, что она дорого обходится государству.