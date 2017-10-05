Сбербанк будет раздавать клиентам Microsoft Word, Excel, Skype и еще 80 сервисов

Сбербанк договорился с Microsoft, что начнет предоставлять своим клиентам около 80 облачных сервисов из Microsoft Azure. Помимо модификации Office 365 они получат услуги распознавания лиц и эмоций, инструменты Microsoft для работы с большими данными и интернетом вещей, инструменты управления гибридными и гетерогенными средами и различные другие сервисы.

Соглашение с Microsoft

Сбербанк подписал соглашение с Microsoft, согласно которому будет предоставлять своим клиентам облачные услуги софт-гиганта. В рамках договоренности банк планирует предложить российскому бизнесу более 80 различных сервисов, которыми смогут воспользоваться 1,4 млн его клиентов.

В настоящий момент малому и среднему бизнесу уже доступен сервис SberOffice, созданный на основе Office 365. В его состав входят офисные программы Excel, Word, Outlook и др., а также средства коммуникации и совместной работы, такие как Teams, Skype для бизнеса и SharePoint. Здесь же присутствуют инструменты аналитики Power BI и приложения для автоматизации бизнес-процессов StaffHub и Bookings.

Ассортимент Microsoft Azure

Помимо этого, клиенты смогут выбирать подходящие услуги среди сервисов Microsoft Azure. В частности, им будут предложены сервисы по распознаванию лиц, которые должны найти применение в процессах авторизации. Сервисы по распознаванию эмоций помогут, например, оценить, насколько потребители довольны посещением торговой сети.

Кроме того, Сбербанк собирается раздавать инструменты Microsoft для работы с большими данными и интернетом вещей. Также клиенты банка смогут воспользоваться услугами мониторинга и защиты информации, которые будут доступны в облаке, на мобильных устройствах и в локальной инфраструктуре. Помимо этого предусмотрены инструменты управления гибридными и гетерогенными средами и различные другие сервисы.

О бизнес-платформе Microsoft Azure

Облачный сервис Azure был запущен Microsoft в 2008 г. под названием Windows Azure, и лишь в 2014 г. платформу переименовали в Microsoft Azure. Платформа предлагает облачные модели «платформа как сервис» (PaaS) и «инфраструктура как сервис» (IaaS). Стабильность Windows Azure обеспечивает глобальная сеть дата-центров Microsoft.

Сбербанк договорился с Microsoft о предоставлении клиентам ее облачных сервисов



Особенностью Windows Azure является оплата только по факту потребленных ресурсов, многопоточная структура вычислений и независимость от инфраструктуры клиента. В число наиболее популярных предложений Azure входит хранение данных и размещение в «облаке» приложений и веб-проектов. Если говорить о выручке, подразделение является одним из самых быстрорастущих в Microsoft.

Другие проекты Сбербанка

В последнее время Сбербанк провел еще несколько запусков различных услуг для бизнеса. На днях был обновлен коробочный страховой пакет «Стабильный бизнес», разработанный для малого бизнеса и запущенный в 2015 г. В новую версию было добавлено страхование клиентов от простоя деятельности, вызванного DDoS-атаками. Также теперь можно застраховать бизнес на случай, если внутренняя сеть будет поражена вирусом, а данные — зашифрованы программой-вымогателем.

В сентябре Сбербанк запустил сервис «Моя торговля», который поможет малому бизнесу выполнить закон о кассовой технике. Приложение позволит владельцу магазина следить за работой персонала и смотреть остатки товаров на точках. Первые 90 дней им можно пользоваться бесплатно. Оператором сервиса стала компания «Мой склад», которая на 51% принадлежит компании «1С».

Также в сентябре Сбербанк запустил для своих клиентов CRM-систему, в которой бесплатно можно использовать собственно CRM, чат для сервиса и продаж, встроенную телефонию, аналитику и интеграции. Заплатив 550 руб. в месяц за каждого сотрудника, можно подключить финансы, заказы, склад, маркетинг и рассылки. Оператором системы являются «Свежие решения».