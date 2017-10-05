Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов

Как выяснил CNews, ряд участников доменного рынка нашли элегантный способ обойти установленные ограничения на перехват освобождающихся доменов. С этой целью известный доменный инвестор Роберт Гледенов создал сразу семь аккредитованных регистраторов, а его коллега Илья Круковер - четыре.

Сколько может быть регистраторов у одного владельца?

В распоряжении CNews оказалась переписка рабочей группы при Координационном центре национального домена сети интернет (КЦ, регулятор доменных зон .Ru и .РФ) посвященная вопросу массового перехвата доменов. В голосовании по предлагаемым вариантам принял участие известный доменный инвестор, владелец регистратора Salenames Роберт Гледенов.

Переписка интересна тем, что Гледенов голосовал от лица сразу семи регистраторов, аккредитованных КЦ на работы в зонах .Ru и .РФ. Помимо Salenames («Сэйлнэймс»), это компании МСТЦ («Международный сетевой технический центр»), «Домены.ру», «Ю.р», «Фаерфокс», «Регистр 1» и «Формат».

Гледенов подтвердил CNews, что в группу Salenames входят сразу семь регистраторов: какие-то были куплены, какие-то были созданы самой группой. Такой подход предприниматель объясняет «безобразием», которое, по его мнение, творит КЦ в части правил перехвата освобождающихся доменов.

«Существующий порядок позволяет только двум регистраторам - Ru-Center и reg.ru - иметь достаточные квоты для перехвата освобождающихся доменов, - говорит Гледенов. - В то же время остальные регистраторы тоже хотят работать в этом сегменте».

Четыре регистратора на одного

Участники доменного рынка рассказали CNews, что у другого известного доменного инвестора, владельца калининградского регистратора «Ардис» Ильи Круковера, также есть несколько аккредитованных регистраторов. Сам Круковер подтвердил CNews эту информация, не став обсуждать подробности.

Чтобы эффективнее перехватывать освобождающиеся домены,

инвесторы стали создавать по несколько регистраторов

Исходя из базы данных об аккредитованных КЦ регистраторах, всего у Круковера может быть четыре регистратора. Помимо «Ардиса» это «Актив.Домэнс», «Домэенресселер» и «Приватнэймс». Как и «Ардис», все эти регистраторы расположены в Калининграде, имеют схожий дизайн сайтов и одинаковый лозунг - «Ваш надежный регистратор».

Как перехватывают домены в Рунете

Напомним, сфера перехвата освободившихся доменных имен была демонополизирована в 2012 г. До той поры регистратор был вправе передать другому своему клиенту домен, чей срок регистрации подошел к концу и не произошло продление.

Теперь же, согласно введенным КЦ, регистраторы передают освободившиеся домены «в общую кучу». Удаление таких доменов происходит централизованно. Этим занимается «Технический центр интернета» (ТЦИ) - «дочка» КЦ, отвечающая за техническое администрирование реестров зон.Ru, .РФ и .Su.

Удаление происходит в определенные временные промежутки: с 17:00 до 18:00 по рабочим дням со вторника по пятницу. За этот промежуток удаляется 15 тыс. доменов (ранее удалялось по 10 тыс.).

Одновременно с удалением доменов каждый регистратор получает индивидуальную квоту на регистрацию освободившихся доменов. Размер квоты рассчитывается по формуле «N+2,5 тыс.», где N - число удаленных в этот час регистратором доменов.

ТЦИ осуществляет удаление доменов в случайном порядке, в связи с чем между регистраторами происходит ожесточенная борьба за регистрацию освободившихся доменов в пользу своих клиентов. Чем больше у регистратора квота, тем больше у него шансов «поймать» нужный домен.

По оценке владельца площадки expired.ru (агрегирует квоты регистраторов за перехват освободившихся доменов) Ильи Пояркова, перехват одного красивого домена происходит в среднем за 0,15 секунд. Объем рынка перехвата доменов по итогам 2017 г. достигнет $1 млн, считает Поярков.

«Создание одним лицом нескольких регистраторов позволяет аккумулировать квоты на перехват освобождающихся доменов, - объясняет владелец площадки «Домены.РФ» Андрей Савельев. - Правила КЦ в прямую это не запрещают, а поскольку КЦ - организация «толерантная», они не спешат эти правила менять».

Регулятор не дремлет

Со своей стороны, директор КЦ Андрей Воробьев уверяет, что его организация в курсе ситуации, когда некоторые игроки доменного рынка создают по несколько регистраторов для объединения квот на перехват освобождающихся доменов, Это позволяет им обойти установленные ограничения и получить преимущества перед конкурентами.

«Программа квотирования по числу запросов – это временное решение, и в настоящее время разрабатываются варианты работы системы регистрации, которые не будут давать стимул для создания регистраторов только для того, чтобы получить повышенный лимит запросов, - заявил CNews Воробьев. - Все разработанные действующей рабочей группой варианты будут вынесены на рассмотрение Совета КЦ до конца этого года».