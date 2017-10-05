Новую Opera с встроенным мессенджером «Вконтакте» будут рекламировать на российском ТВ

В новую версию настольного браузера встроили мессенджер «Вконтакте» и функцию селфи. Обновленная Opera будет рекламироваться по российскому телевидению.

Новая версия Opera

Компания Opera Software провела в Москве презентацию новой версии своего браузера для настольных компьютеров. Данная версия, пока в бета-версии, стала доступна для пользователей Windows, macOS и Linux. Через несколько недель данная версия перейдет в режим «stable».

Snafie от Opera

Основное нововведение новой Opera - функция Snafie. Речь идет о синтезе функций Snap (мгновенный снимок) и selfie (селфи). Пользователь сможет сделать снимок экрана (скриншот) и скомбинировать его с собственным фото (селфи).

У полученного фото можно менять масштаб, добавлять стрелки и линии различного цвета и размера, делать размывание и вставлять эмоджи. Далее пользователь сможет сохранить фото либо переслать его в сообщениях во встроенных в браузер мессенджерах.

В Opera проник мессенджер «Вконтакте»

Встроенные мессенджеры - это предыдущее нововведение браузера Opera. На нынешний момент в браузер по умолчанию встроены WhatsApp и Facebook Messenger. Дополнительно пользователь может добавить Telegram.

В новой версии Opera поддержка Telegram будет реализована по умолчанию. Кроме того, будет встроен еще один мессенджер - «Вконтакте» (VK).

Другое нововведение браузера - просмотр VR-видео. Пользователю достаточно будет нажать на картинку с VR-тегом и видео автоматически загрузиться в VR-очках.

Среди нововведений Opera 49 есть поддержка дополненной реальности

Также в браузере появились следующие нововведения: новая панель быстрой настройки браузера, более быстрая загрузка HD видео на macOS, а также улучшенное качество просмотра веб-контента на экранах HiDPI (Hi Resolution Display, технология используется в дисплеях Apple Retina).

Opera запустила рекламу на российском ТВ

Для Opera Software исторически российский рынок один из наиболее важных. В связи с этим, как сообщил руководитель направления настольных версий браузера Мачей Коцемба, Opera перевела на русский язык видеоролик с рекламой своего продукта: в течение октября 2017 г. он будет транслироваться на российских ТВ-каналах.

Opera популярна в России, в том числе, благодаря возможностям по сжатию (проксированию) трафика, которые, в числе прочего, обеспечивают доступ к запрещенным властями сайтам. В настольном браузере это реализуется функцией Turbo, мобильный браузер - Opera Mini - сжимает трафик по умолчанию.

Кроме того, в 2016 г. Opera встроила в свои настольный и мобильный браузеры функцию VPN (виртуальные частные сети), которая обеспечивает пользователю возможность выхода в интернет с помощью IP-адресов различных стран.

Но недавно законодатели приняли поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые обязывают владельцев VPN, прокси, анонимайзеров и других подобного рода сервисов получать у Роскомнадзора актуальный список запрещенных сайтов и блокировать российским пользователям доступ к ним.

Закон вступит в силу 1 ноября 2017 г. Opera, ввиду наличия у ее продуктов вышеперечисленных функций, также подпадает под действие данного закона. Мачей Коцемба заявил CNews, что Opera Software ведет работы по соответствию законодательству разных стран, но пока о принятии каких-либо решениях в России говорить рано.