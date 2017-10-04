SAP занялась замещением иностранного ПО в «Интер РАО»

Совместное предприятие «Интер РАО ЕЭС» и SAP

Электроэнергетический холдинг «Интер РАО ЕЭС» создал в России совместное предприятие с немецкой ИТ-компанией SAP. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Интер РАО-платформа» было зарегистрировано 28 июня 2017 г. в строящимся в Татарстане под Казанью в инновационном городе Иннополис. При уставном капитале компании свыше 4 млрд руб. доля в ней в 81% принадлежит дочерней структуре российского холдинга «Интер РАО — информационные технологии», а доля в 19% — юрлицу SAP ООО «САП СНГ».

Изначально единственным учредителем компании была только структура РАО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. До миллиардных значений эта сумма выросла с присоединением к проекту SAP в конце августа 2017 г. Тогда же официальным гендиректором новой компании стал Иван Шмыков, хотя до этого им был заявлен Евгений Шариков.

Чем займется новая компания

О целях создания новой структуры директор по связям с общественностью — руководитель блока информационной политики «Интер РАО» Антон Назаров рассказал «Интерфаксу». «В рамках реализации программы развития цифровой экономики России "Интер РАО" ведет работу по созданию собственных ИТ-продуктов, способных в перспективе заменить существующие сегодня на рынке западные решения, — поясняет Назаров. — Для этого было принято решение о начале совместной работы с SAP СНГ и открытии совместного предприятия на базе особой экономической зоны "Иннополис"».

Несколько фактов об «Интер РАО» и ее «дочке»

«Интер РАО» управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании — 32,5 ГВт. Организация является оператором экспорта-импорта электроэнергии.

SAP и «Интер РАО» объединились ради импортозамещения в контексте «Цифровой экономики»

«Интер РАО — информационные технологии» специализируется на выполнении ИТ-услуг для компаний энергохолдинга, в том числе, осуществляет проекты по созданию корпоративных информационных систем управления и построению ИТ-инфраструктуры. Также она реализует услуги управленческого и технологического консалтинга, включая аудит текущего состояния ИТ-инфраструктуры компаний энергетической отрасли.