Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора

Российская компания RDP.RU объявила, что ее программно-аппаратный комплекс для URL-фильтрации сетевого трафика EcoFilter успешно протестирован Роскомнадзором и показал лучшие результаты по качеству фильтрации среди других протестированных решений.

Подробности тестирования

В исследованиях принимали участие операторы связи из пяти федеральных округов РФ с различной численностью абонентов.

Тестирование проводилось при помощи АС «Ревизор» - автоматизированной системы, используемой регулятором для контроля соблюдения операторами требований федерального законодательства по фильтрации трафика.

Анализ результатов показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои слабые стороны — уязвимость к атакам и высокий процент пропусков запрещенных ресурсов.

В экспертном заключении Роскомнадзора отмечено, что производитель не предъявляет обязательных требований к существующему оборудованию сети оператора – то есть, EcoFilter легко интегрируется с любой инфраструктурой, независимо от ее состава. Выбор нужной оператору модификации решения рекомендуется делать исходя из пропускной способности каналов связи.

Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter показало лучшие результаты при тестировании Роскомнадзора

Новая версия программного обеспечения для EcoFilter поддерживает протокол IPv6, который уже сегодня используется в сетях многих российских провайдеров.

«Стопроцентная фильтрация по большим спискам URL — это то, к чему наша компания стремилась много лет, — говорит технический директор и основатель RDP.RU Николай Гузаков. — Мы собрали уникальную экспертизу в этой сфере и добились серьезных результатов, которые всегда готовы подтвердить на практике. Наша компания предоставляет оборудование на бесплатное тестирование и оказывает профессиональную помощь в интеграции и настройке. Мы не ограничиваем круг заказчиков, ведь причины для URL-фильтрации могут быть разные: информационная безопасность, корпоративные стандарты. При соблюдении оператором наших рекомендаций система EcoFilter полностью закрывает потребность в фильтрации запрещенного и нежелательного трафика».

Несколько фактов о RDP.RU

Компания RDP.RU (Research & Development Partners) - ведущий российский разработчик и поставщик собственных телекоммуникационных решений. Организация была создана в 2010 г. и специализируется на разработке инновационного ПО и программно-аппаратных решений для высокопроизводительной обработки сетевого трафика.

RDP.RU располагает штатом разработчиков и инженеров с опытом работы в ведущих международных корпорациях. Компания аккумулировала экспертизу в области разработки виртуализованных сетевых функций и телекоммуникационного оборудования на базе x86-платформ.

Компания является резидентом ИТ-кластера инновационного центра «Сколково», входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и обладает собственной экспериментальной базой для функционального и нагрузочного тестирования сетевых устройств, в том числе, на реальном абонентском трафике.

Продукты RDP.RU включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи, в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга, а также в Перечень инновационной высокотехнологичной продукции и технологий, курируемый Агентством инноваций города Москвы.