Выпущены самые большие в мире жесткие диски

Новые 3,5-дюймовые накопители Ultrastar Hs14 в версиях SATA и SAS обладают емкостью 14 ГБ и обеспечивают меньший расход энергии на единицу хранимой информации за счет обновленных технологий HelioSeal и SMR.

Рекордная емкость для корпоративных облаков

Компания HGST, входящая в корпорацию Western Digital, официально представила жесткие диски корпоративного класса Ultrastar Hs14 емкостью 14 ТБ. Накопители выполнены в 3,5-дюймовом форм-факторе и ориентированы на использование в составе облачных дата-центров, ориентированных на обработку больших объемов данных. Предыдущий рекорд емкости накопителей на магнитных дисках также принадлежал Western Digital и составлял 12 ТБ.

По данным Western Digital, новые накопители HGST Ultrastar Hs14 обеспечивают хранение на 40% большего объема данных при более чем удвоенной скорости записи, чем накопители предыдущего поколения.

Таким образом новые накопители обеспечивают более экономичную обработку и хранение больших объемов данных с меньшим TCO и меньшим расходом энергии на каждый терабайт хранимой информации.

Особенности накопителей Ultrastar Hs14 14TB Enterprise Drive

Жесткие диски Ultrastar Hs14 поддерживают четвертое поколение технологии HelioSeal, подразумевающей использование гелия в герметичной зоне, обладающего в семь раз меньшей плотностью по сравнению с воздухом. Благодаря технологии HelioSeal в накопителях значительно снижается турбулентность от вращения пластин, снижается энергопотребление и уменьшается температура внутри накопителя.

В накопителях Ultrastar Hs14 также поддерживается второе поколение технологии черепичной магнитной записи Seagate SMR (Shingled Magnetic Recording), обеспечивающее 16% прирост емкости винчестеров при сохранении высокой производительности и стабильности.

Жесткий диск Ultrastar Hs14 14TB Enterprise Drive

Все накопители семейства Ultrastar Hs14 выпускаются в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе и обладают частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Заявленная скорость внутреннего обмена данными достигает 233 МБ/с.

Плотность записи у новых винчестеров Ultrastar Hs14 составляет 1034 гигабит на квадратный дюйм. Накопители выполнены на базе восьми магнитных пластин и оснащаются буфером емкостью 512 МБ.

Среднее время ожидания заявлено на уровне 4,16 мс, среднее время поиска в режиме чтения составляет 7,7 мс. Частота ошибок для серии Ultrastar Hs14 заявлена на уровне не более одной на 1015 байт (петабайт). Также заявлен круглосуточный (24х7) режим работы. Средняя наработка на отказ (MBTF) заявлена на уровне 2,5 млн часов.

Жесткие диски семейства Ultrastar Hs14 будут доступны корпоративным заказчикам в двух версиях: с интерфейсом Serial ATA 3.0 (SATA), обеспечивающим пропускную способностью до 6 Гбит/с, и Serial Attached SCSI (SAS) с пропускной способностью до 12 Гбит/с.

Энергопотребление накопителей семейства Ultrastar Hs14 не превышает 6,4 Вт для моделей SATA и 8,3 Вт для моделей SAS в режиме типичной нагрузки, и 5,2 Вт/6,2 Вт в ждущем режиме, соответственно. Габариты винчестеров составляют 101,6 х 147,0 х 27,1 мм, вес порядка 660 г.

Начало поставок

Все накопители серии Ultrastar Hs14 поставляются с пятилетней ограниченной гарантией производителя. В настоящее время Western Digital уже начала поставки опытных партий накопителей в адрес крупных заказчиков и партнеров.