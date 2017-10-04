Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же

Минпромторг выбрал исполнителей большей части опытно-конструкторских работ по линии развития ГЛОНАСС на 865 млн руб.. По трем из девяти лотов с начальными ценами контрактов на сумму 940 млн руб. процедуры официально не состоялись.

ОКР по линии ГЛОНАСС

Минпромторг определился с кругом организаций, которые проведут для него опытно-конструкторские работы (ОКР), связанные с развитием российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Тендер по выбору подрядчиков был запущен 1 сентября 2017 г. и состоял из девяти различных лотов.

Начальные цены контрактов в сумме составили 1,84 млрд руб. С учетом цен, предложенных участниками, потенциальная экономия министерства может превысить 100 млн руб., однако официально процедуры по трем лотам на данный момент признаны несостоявшимися. Все ОКР по всем лотам победители должны будут выполнить до 15 ноября 2019 г.

Подрядчики министерства

На разработку аппаратно-программных средств для навигационно-информационной системы морского и речного транспорта Минпромторгом было зарезервировано 94,8 млн руб., в то время как контракт будет подписан с научно-исследовательским институтом микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» за 76,8 млн руб. Конкуренцию победителю пытались составить «Кронштадт технологии».

Минпромторг определил, кто станет развивать ГЛОНАСС за сотни миллионов

На создание бортового синхронизирующего координатно-временного устройства для малогабаритных космических аппаратов, включая космические аппараты для обеспечения задач мониторинга ионосферы и тропосферы из космоса по сигналам космических аппаратов системы ГЛОНАСС было выделено 287,3 млн руб. Предложение выигравшего конструкторского бюро навигационных систем «Навис» составило 285 млн руб. Неудачливый конкурент — корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем «Российские космические системы».

Создание навигационного комплекса аппаратно-программных средств для воздушных судов малой авиации, выполняющих сельскохозяйственные и специальные работы, изначально было оценено в 117,9 млн руб. Исполнителем по этой линии был определен «Институт телекоммуникаций» за 108,5 млн руб. который обошел «Российские космические системы». Разработка аппаратно-программных средств для синхронизации телекоммуникационных сетей, объектов топливно-энергетического комплекса и временной привязки шкал времени потребителей была оценена в 96,8 млн руб. В своем предложении победивший Российский институт радионавигации и времени (РИРВ) не стал снижать цену этого лота. Конкурировал с ним Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НИИДАР).

На создание навигационных аппаратно-программных средств для высокоточных измерений абсолютных и относительных координат на земной поверхности из бюджета зарезервировали 147,2 млн руб. Победивший РИРВ также обошелся без снижения цены лота, обойдя НАВИС, научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» (АМЭ), «Российские космические системы») и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). На разработку аппаратно-программного комплекса навигационно-временного обеспечения потребителей ГЛОНАСС в сетях мобильной связи выделяли 159,5 млн руб. Осуществлять работы станет АО ГЛОНАСС за 150,7 млн руб. Не у дел остались «Российские космические системы».

Сумма ценовых предложений по этим лотам составила 865 млн руб.

Несостоявшиеся процедуры

Как минимум по одному из лотов Минпромторг без указания причин определение поставщика завершить не смог. Возможно на создание сверхминиатюрного квантового стандарта частоты для высокоточной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС за 372,7 млн руб. не нашлось ни одного претендента.

Кроме того, на процедуры по двум лотам пришло только по одной компании. Так, разрабатывать унифицированные аппаратно-программные средства для применения в составе навигационно-пилотажных комплексов воздушных судов гражданской авиации с начальной ценой контракта в 280,9 млн руб. вызвалась лишь российская акционерная ассоциация «Спецтехника» с предложением в 261 млн руб.

На создание высокоточных средств позиционирования на основе псевдоспутников глобальных навигационных спутниковых систем за 286 млн руб. претендовал только «Прогресс» с предложением в 241 млн руб.

В контексте отсутствия конкуренции в Минпромторге официально признали эти процедуры несостоявшимися. Сумма начальных цен контрактов по ним составляет порядка 940 млн руб.

Что такое ГЛОНАСС

По формулировкам тематического интегратора «НИС ГЛОНАСС», глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для определения координат, скорости движения и точного времени различными категориями потребителей — морскими, воздушными, наземными и др.

Она обеспечивает глобальное, непрерывное навигационное обслуживание всех категорий потребителей круглогодично, в любое время суток вне зависимости от метеорологических условий, неограниченное количество одновременно и непрерывно обслуживаемых мобильных и стационарных потребителей на всей поверхности Земли и на высотах до 2000 км.

Доступ к гражданским навигационным сигналам системы предоставляется как российским, так и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.

Спроектированная в конце 1970-х гг. система ГЛОНАСС была полностью развернута в середине 1990-х и принята в эксплуатацию Вооруженными силами России. В силу экономических трудностей в конце 1990-х годов финансирование системы было значительно сокращено, что привело к деградации орбитальной группировки и значительному отставанию от США, стран Европы и Японии в использовании спутниковых навигационных технологий в интересах обороны и транспорта. В наши дни система активно развивается и используется.