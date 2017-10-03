В России появился виртуальный сотовый оператор для бизнеса

Вся связь на одной платформе

Федеральный оператор MCN Telecom объявил о запуске мобильного виртуального оператора связи (MVNO) для бизнес-сегмента. Впервые российский оператор на одной платформе объединил мобильную, городскую и внутрикорпоративную связь. MVNO обычно арендуют каналы связи у других операторов коммуникационных сетей и продают услуги под собственным брендом. Эта бизнес-модель имеет преимущества для всех участников, включая конечных пользователей, которые получают набор оригинальных услуг и гибкие тарифы.

В августе 2017 г. компания MCN Telecom успешно завершила тестирование своих SIM-карт. Ранее компания получила лицензию от Роскомнадзора и теперь является федеральным оператором связи, который впервые как MVNO объединил мобильную, городскую и внутрикорпоративную связь на одной платформе. Подключая услуги мобильной связи от MCN Telecom, абонент получает городской и мобильный номер телефона, а также бесплатные звонки не только внутри корпоративной сети, но и между номерами MCN Telecom.

MCN Telecom получила 99 млн глобальных номеров от Международного союза электросвязи (ITU). Эти 15-значные номера, начинающиеся с +883, могут использоваться в любой стране и не требуют роуминга или перехода на локальные тарифы связи. Это IP-телефония, которой нужен лишь интернет и любое устройство: IP-телефон, планшет, смартфон или софтфон (приложение для звонков). Подобные возможности необходимы компаниям с зарубежными филиалами или мобильными сотрудниками.



Развитие MVNO в России

По данным независимого консалтингового агентства «TMT Консалтинг», абонентская база виртуальных мобильных операторов увеличилась с 2,5 млн до 4,1 млн в 2015-2016 гг. Генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников отметил, что в последние два года наблюдается тенденция на возрождение MVNO в России.

«Очевидно, что популярность MVNO связана с тем, что крупные игроки, например Tele2, надеются за счет новых партнеров наращивать абонентскую базу, так как увеличивать ARPU на каждого абонента становится все сложнее. Мы воспользовались открытостью крупного оператора и стали первым MVNO для бизнеса на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2, — рассказал Александр Мельников. — Чтобы помочь абонентам, желающим без потери качества сэкономить на корпоративном общении и получить дополнительный сервис, мы объединили мобильную, фиксированную и корпоративную связь. Надеемся, что мобильная ВАТС — продукт, разработанный с целью подключения мобильных номеров к виртуальной АТС, станет популярным решением для компаний, у которых большое количество сотрудников работают вне офиса».

«Городской номер на мобильном» сочетает преимущества фиксированной и мобильной связи. На мобильный номер можно подключить неограниченное количество городских (географических) номеров, и абонент не привязан к рабочему месту

MCN Telecom продвигает три основных решения на базе мобильной связи для бизнеса: «Городской номер на мобильном (FMC)», «Мобильный офис» («Мобильная ВАТС») и «Управление маршрутизацией мобильной связи по региону и цене». «Городской номер на мобильном» сочетает преимущества фиксированной и мобильной связи. На мобильный номер можно подключить неограниченное количество городских (географических) номеров, и мобильный абонент не привязан к рабочему месту. В мобильную ВАТС MCN Telecom встроена функция записи разговоров с клиентами на мобильном телефоне, возможность формировать отчеты, отслеживать эффективность работы и контролировать расходы сотрудников, вводить ежемесячные и ежедневные лимиты. Мобильный абонент MCN Telecom может заметно снизить затраты на связь.



Бесплатные SIM-карты и дешевый роуминг

«Ключевое достоинство MVNO MCN Telecom – возможность получения бесплатной SIM-карты, на которую можно будет подключить услугу FMC значительно дешевле, чем у крупных операторов. Чтобы пользоваться возможностями «Мобильный офис», клиенту необходимо будет докупить виртуальную АТС MCN Telecom. Связь внутри сети и подключение SIM-карты будут бесплатными. Абонентов сторонних операторов мы будем принимать в свою сеть бесплатно, — отметил Александр Мельников. — Кроме того, для абонентов MCN Telecom, выезжающих за границу, будет доступна e-Sim, которая позволит переключаться между разными операторами, не заменяя сим-карту физически. Мы развиваем бизнес в Европе и будем закупать трафик по оптовым ценам, предлагая своим российским абонентам роуминг по низким тарифам. Также мы планируем постепенно отменять роуминг внутри России. Для этого в московский домашний регион, где мы предлагаем мобильную связь, включат другие крупные городов, в частности, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар».

Среди преимуществ новой MVNO – клиентоориентированный подход. За каждым абонентом MCN Telecom закреплен персональный менеджер. Решение технических проблем происходит в формате 24/7, при этом клиентам предлагается договор оферты, то есть отсутствует бумажная волокита. SIM-карта нового оператора MVNO бесплатная и без абонентской платы, 1 Гб интернета стоит 200 рублей.

