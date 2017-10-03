Samsung заработает на деталях для iPhone больше, чем на собственных Galaxy S8

Корпорация Samsung к середине 2019 г. получит от продаж iPhone X большую прибыль, чем от Galaxy S8. Южнокорейская корпорация будет получать с каждой модели смартфона Apple по $110 за счет поставок OLED-экранов и различных запчастей.

Samsung заработает на iPhone X

Компании Samsung удастся заработать на iPhone X больше, чем на продажах собственных флагманов Galaxy S8 и Galaxy S8+. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на анализ, проведенный экспертами Counterpoint Technology.

Издание напоминает, что Samsung поставляет Apple дорогостоящие OLED-экраны для iPhone X. Помимо этого, «яблочная» корпорация получает от южнокорейского партнера аккумуляторные батареи, конденсаторы и NAND-чипы. Все это позволяет Samsung зарабатывать на каждом проданном iPhone X $110.

Аналитики полагают, что к лету 2019 г. общемировые продажи iPhone X достигнут отметки в 130 млн экземпляров, и это принесет Samsung $14,3 млрд прибыли. К тому же моменту, по расчетам экспертов, сам Samsung продаст не более 50 млн Galaxy S8 и Galaxy S8+. Прибыль с каждого смартфона составляет $202. Это дает совокупные $10,1 млрд, что более чем на $4 млрд ниже, чем доходы Samsung от iPhone X.

Apple хочет снизить зависимость от Samsung

Сотрудничество двух гигантов началось в конце прошлого десятилетия, когда Apple заказала у Samsung флэш-память для iPod. Близким отношениям корпораций не мешает судебная тяжба, которая началась в 2011 г. Тогда Apple обвинила конкурента в копировании дизайна ее первого iPhone и незаконном использовании технологий. Южнокорейская компания ответила встречными исками за нарушение патентов на мобильные технологии.

Почти безрамочный дисплей Apple iPhone X

В 2015 г. после нескольких решений судов различных инстанций и поданных апелляций, Samsung частично признал свою вину, выплатив $550 млн в качестве компенсации. Однако окончательно вопрос не урегулирован до сих пор.

Летом 2017 г. ряд корейских изданий сообщили, что Apple не прочь снизить свою зависимость от Samsung. Для этого корпорация якобы планирует инвестировать более $2 млрд в компанию LG Display. Это помогло бы производителю iPhone X получить эксклюзивные права на производимые LG Display OLED-экраны. Однако на официальном уровне эта информация так и не была подтверждена.

Примерно тогда же распространялась информация о том, что из-за проблем как раз с поставками OLED-экранов Apple может перенести и дату презентации, и начало продаж новой линейки iPhone. Официально объявлено, что предварительные заказы на iPhone X будут приниматься с 27 октября, а начало поставок ожидается с 3 ноября. Однако фактическое производство, по свидетельству одного из внешних аналитиков по состоянию на конец сентября так и не началась.