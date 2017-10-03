РЖД назвала лучшего ИТ-поставщика инноваций

CTI получила награду от РЖД за инновации

Компания CTI, входящая в ИТ-холдинг «Ланит», получила премию РЖД в номинации «Лучший поставщик инновационных товаров, работ, услуг 2016 года» за создание ряда уникальных высокотехнологичных проектов. Церемония прошла 13 сентября 2017 г. в Центре международной торговли в Москве. Конференция «Закупки ОАО «РЖД». Открытый диалог 2017» собрала десятки представителей бизнеса и общественных организаций, а со стороны РЖД в ней принял участие президент компании Олег Белозеров и другие топ-менеджеры транспортного холдинга.

«Мы признательны руководству РЖД за высокую оценку нашей деятельности в 2016 году. Наша компания обладает рядом лучших компетенций на рынке, которые сейчас активно востребованы в РЖД для решения бизнес-задач. Мы будем рады продолжению сотрудничества в дальнейшем», — прокомментировал вручение награды генеральный директор CTI Денис Волянский.

Сейчас специалисты CTI разрабатывают для РЖД принципиально новую концепцию цифровизации инфраструктуры компании. В ее основе — собственный опыт CTI и решения флагманов ИТ-индустрии, которые повысят конкурентоспособность «Российских железных дорог».

CTI — в списке надежных партнеров РЖД

В ходе конференции руководство РЖД обсудило с поставщиками и предпринимателями малого и среднего сегментов бизнеса вопросы развития закупочной деятельности компаний. Также участники встречи поговорили о создании комфортных условий сотрудничества при поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг. По итогам прошедшего года лучшие поставщики были отмечены наградами.

Награду CTI вручили на конференции «Закупки ОАО «РЖД». Открытый диалог 2017»

В первом полугодии 2017 г. РЖД вошла в число пяти крупнейших заказчиков по объему заключенных договоров с российскими поставщиками. Основными приоритетами стратегии закупок в компании называют развитие партнерских отношений с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), импортозамещение и инновации. В 2014 г. РЖД утвердило программу сотрудничества с субъектами МСП, цель которой — формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров. Тогда же был создан специальный реестр надежности, в который вошла и компания CTI.