Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются

«Юлмарт» проиграл дочерней структуре «Сбербанка» очередной иск — на 314,5 млн руб. С учетом двух других судебных разбирательств по которым «Юлмарту» уже было отказано в удовлетворении апелляций, официальные долги интернет-компании перед структурой банка превысили 1,5 млрд руб.

Нагрузка на «Юлмарт» выросла на 315 млн

Дочерняя организация Сбербанка — «Сбербанк факторинг» — отсудила НАО «Юлмарт» (одна из структур интернет-магазина Ulmart) 314,5 млн руб.: 306,9 млн руб. задолженности и 7,6 млн руб. пени. Решение по иску было принято арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 сентября 2017 г.

Днем ранее, 28 сентября Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения арбитражного суда Москвы, который в начале июля 2017 г. по иску «Сбербанка факторинга» обязал «Юлмарт» выплатить этой организации долгов и пени на сумму порядка 783,7 млн руб.

Кроме того, «Сбербанк факторинг» еще раньше подавал иск к «Юлмарту» на 437,6 млн руб. В апреле 2017 г. московский арбитражный суд его удовлетворил, а в июле девятый арбитражный апелляционный суд отклонил поданную «Юлмартом» апелляцию. Таким образом, размер общего обременения интернет-холдинга теперь достиг суммы в 1,54 млрд руб.

Официальный долг «Юлмарта» Сбербанку перевалил за 1,5 миллиарда

В пресс-службе «Юлмарта» на вопрос CNews, намерена ли организация оспаривать решения судов по первым двум из вышеупомянутых исков, сообщили, что компания «планирует предпринять все необходимые и достаточные меры, направленные на соблюдение прав и законных интересов всех кредиторов».

Конфликт акционеров Ulmart

В отношении последнего по хронологии рассмотрения иска на 314,5 млн руб. в картотеке судебных решений пока опубликована только резолютивная часть заключения суда — без разъяснения существа вопроса. Что касается двух других исков, то они были связаны с образовавшимися долгами «Юлмарта» по отношению к целому ряду компаний, чьи поставки компьютерной техники в «Юлмарт» были профинансированы «Сбербанком факторингом»

Ранее CNews связывал возникшие проблемы организации с конфликтом акционеров Ulmart. Во второй половине 2016 г. мажоритарии компании — Дмитрий Костыгин и Август Мейер — не нашли взаимопонимания с миноритарным акционером Михаилом Васинкевичем. Костыгин и Мейер в совокупности владели 60% акций Ulmart, Васинкевич консолидировал около 40%.

Из-за конфликта компанию покинул гендиректор Сергей Федоринов. После чего Ulmart стали сотрясать одно за другим судебные разбирательства. В суде Кипра был наложен арест на активы Ulmart Holdings — головной структуры Ulmart. По утверждению Васинкевича, это сделал Михаил Скигин — партнер Костыгина.

В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали имущество самого Васинкевича на сумму 555 млн руб. Сделано это было по иску Костыгина. Он вместе с Васинкевичем были поручителями по кредиту, взятому Ulmart в Газпромбанке. Кредит не был погашен, в связи с чем задолженность пришлось целиком закрывать Костыгину, который затем потребовал от Васинкевича погасить его долю от данного кредита.

Кроме того, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано несколько исков о банкротстве структур Ulmart. Истцами выступили, в том числе, предприниматель Олег Морозов, который выкупил права требования задолженности Ulmart у Костыгина, и «Балтийская энергетическая компания». По иску последней была введена процедура наблюдения в одной из структур Ulmart — «Юлмарт РСК».

Банки против Ulmart

С конца 2016 г. серьезные претензии к Ulmart стали выдвигать и банковские кредиторы. Помимо вышеупомянутых исков со стороны Сбербанка, требования о банкротстве ряда структур Ulmart планировал подать и банк «Уралсиб», задолженность ритейлера перед которым составляла 765 млн руб. Однако весной 2017 г. стороны достигли соглашения о реструктуризации данной задолженности.

Ранее Дмитрий Костыгин утверждал, что найден возможный выход из конфликта: фонд Da Vinci Capital вел переговоры о выкупе доли Михаила Васинкевича в Ulmart. Со своей стороны Васинкевич заявлял, что переговоры с инвестиционным фондом о покупке его доли не завершились успехом.