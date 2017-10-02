Apple впервые рассекретила исходные коды iOS и macOS

На ресурсе GitHub появились исходные коды iOS и macOS, размещенные там самой Apple. Это первый за десять лет случай, когда компания открыла коды своих основных ОС. Однако в свободный доступ было выложено только ядро, поэтому запустить iOS на любом смартфоне пока не получится.

Apple раскрыла коды iOS и macOS

Apple выложила в свободный доступ на ресурсе GitHub исходный код ядра XNU, на котором базируются операционные системы iOS и macOS. XNU расшифровывается как «XNU is Not Unix». Как отмечает ресурс Engadget, компания поделилась той версией ядра, которая оптимизирована для чипов архитектуры ARM, используемых в мобильных устройствах. Ранее Apple не публиковала исходные коды iOS и macOS в свободном доступе, хотя и прибегала к такой практике в случае с OS X.

Открыв код iOS и macOS, компания дала возможность разработчикам понять, как iPhone и iPad, а также как верхние слои софта в этих устройствах, взаимодействуют с ядром. До этого более десяти лет этот код распространялся по лицензии Apple Public Source License 2.0, правила которой довольно строги, отмечает ресурс Neowin. Она не совместима с Открытым лицензионным соглашением GNU и допускает наличие полностью проприетарных компонентов. Apple пользуется Public Source License 2.0 с 2003 г. Некоторые релизы своего ПО компания перевела под более мягкую Apache License.

Что именно получили разработчики

Однако публикация кода iOS и macOS может быть вовсе не таким уж большим подарком для разработчиков, как кажется, пишет Engadget. Компания показала только код ядра XNU, без интерфейсов или фреймворков, которые определяют специфику iOS и macOS. То есть, появления, например, Samsung Galaxy S8 под управлением iOS в ближайшее время ждать не следует, отмечает издание. Для этого разработчикам в любом случае придется писать с нуля операционную систему, пускай и с использованием ядра XNU.

Apple поделилась с разработчиками исходными кодами iOS и macOS



Кроме того, может вызвать удивление наличие исходного кода для Mac, рассчитанного на работу с ARM. Публикация соответствующей версии XNU не означает, что любой желающий сможет установить macOS на Chromebook, созданный на базе ARM. Это также не означает скорого появления MacBook с чипом A11 Bionic внутри. Apple нередко создает различные версии своих кодов под разные архитектуры «на всякий случай», отмечает Engadget. Благодаря этому компания, например, так быстро перевела в 2006 г. компьютеры Mac с процессоров PowerPC на Intel — необходимый код был написан заранее.

В то же время в начале 2017 г. в СМИ распространилась информация, что Apple намерена использовать в Mac ARM-чипы собственной разработки, но пока что только в качестве дополнения к процессорам Intel, что поможет увеличить время автономной работы устройств. Дополнительные чипы будут отвечать за функцию Power Nap, которая позволяет Mac обновляться, синхронизироваться с iCloud, и делать бэкапы драйверов Time Machine. Возможно, для этого проекта и была создана macOS, оптимизированная под ARM, предполагает Engadget.