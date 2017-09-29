Власти США потребовали от Apple активировать на iPhone несуществующие чипы

В связи с ураганами, обрушившимися на некоторые территории США, власти попросили Apple включить на iPhone FM-приемники, чтобы с их помощью можно было передавать пользователям жизненно важную информацию. Однако iPhone 7 и 8 не оборудованы радиоприемниками вообще, а в более ранних моделях они отключены аппаратно.

Требование FCC

Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала от компании Apple, чтобы та активировала на iPhone радиоприемники, через которые пользователям может быть передана жизненно важная информация в условиях, когда другие беспроводные сети не работают. Просьба была вызвана тем, что в последние несколько недель Восточное побережье США попало в зону действия сразу трех крупных атлантических ураганов — Харви, Ирмы и Марии.

FCC отмечает, что Apple — единственный производитель смартфонов, который еще не активировал FM-чипы в этой ситуации. Однако глава FCC Аджит Пай (Ajit Pai) высказал уверенность, что компания изменит свою позицию. Напомним, республиканец Пай был назначен на свой пост президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Он известен своими высказываниями против политики сетевого нейтралитета и защиты приватности в сфере предоставления услуг связи.

FCC сообщила, что пока не ясно, будет ли она требовать от Apple послушания через регуляторные органы. По данным комиссии, 90% мобильных телефонов в зависимом от США Пуэрто-Рико и две трети на принадлежащих США Виргинских островах остаются вне зоны доступа из-за разрушений, причиненных ураганами.

Радиоприемники в iPhone

В ответ на просьбу FCC Apple сообщила, что iPhone 7 и 8 не оборудованы радиоприемниками, будь то чипы или антенны, и заставить эти устройства принимать FM-сигнал невозможно. Компания отметила, что вместо этого в аппараты встроены более современные средства безопасности для чрезвычайных ситуаций: номер службы спасения можно набрать даже при заблокированном экране, как и получить информацию из профиля Medical ID. Также iPhone 7 и 8 поддерживает различные уведомления от властей, начиная от погодных предупреждений и заканчивая сигналом о пропаже ребенка в системе AMBER.

iPhone потеряли возможность получать сигнал FM-станций задолго до выпуска седьмой модели

Таким образом, компания не может включить радиоприемники на iPhone 7 и 8, поскольку их там нет. Более того, ресурс Tech Crunch утверждает, что iPhone потеряли способность принимать FM-сигнал задолго до выпуска седьмой модели. По данным издания, хоть в остальных моделях и есть радиоприемники, они отключены аппаратным способом, и к ним не прилагается поддерживающих компонентов. Tech Crunch подкрепляет свою версию тем фактом, что производители компонентов, вроде Broadcom, не продают Apple готовые детали, а кастомизируют их под задачи компании. В итоге, чтобы включить FM-приемник на моделях старше iPhone 7, эти аппараты нужно разобрать и модифицировать.

Подоплека происходящего

Как отмечает известный блоггер Джон Грубер (John Gruber) требование FCC о включении FM-чипов можно расценивать как попытку переложить собственную вину за неготовность к ураганам на Apple, или хотя бы отвлечь от себя внимание.

В то же время, это не первый раз, когда Аджит Пай высказывается на тему радиоприемников в смартфонах. В феврале он заявил, что хотел бы, чтобы количество устройств с активированными FM-чипами увеличилось. В большинстве смартфонов такие чипы присутствуют, но в США они включены всего в 44% устройств. Для сравнения — в Мексике таких устройств 80%. Пай жаловался, что у FCC недостаточно полномочий, чтобы выдвинуть производителям жесткое требование, и надеялся, что рынок придет к этому решению самостоятельно.

Однако для производителей смартфонов и сотовых операторов включение FM-чипов — это шаг назад, пишет издание The Verge. Если пользователь буде контактировать с радиоприемником, дело закончится тем, что он может начать слушать музыку на FM-волнах, вместо использования стримингового сервиса. Это уменьшит поток данных, передаваемых через сеть, а значит, и плату за эти данные. С другой стороны, при перегрузке сети и в случае подключения тарифа с неограниченной передачей данных, операторы могут даже выиграть от использование радиоприемников.