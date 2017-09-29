Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки. Фото

Прошло всего несколько дней с начала продаж смартфонов семейства Apple iPhone 8, но уже появилось первое сообщение о взрыве новинки. На этот раз не повезло тайванке, купившей золотистую версию iPhone 8 Plus.

Смартфон проработал до взрыва всего три дня

Сегодня в полночь стартовали российские продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но в ряде стран, включая Тайвань, они начались еще в прошлую пятницу, 22 сентября.

Сразу же после начала продаж от десятков первых владельцев iPhone 8 посыпались жалобы на раздражающее нерегулярное потрескивание в динамике устройства во время телефонного разговора. Apple признала проблему и пообещала выпустить обновление.

На этом проблемы новых смартфонов не закончились, поскольку, согласно информации тайваньских медиа, в стране зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus.

Подробности инцидента

Согласно информации тайваньского сайта CN Beta, девушка по имени Ву (Wu) из города Тайчжун, что на западе Тайваня, 23 сентября, в субботу, приобрела новый iPhone 8 Plus в золотом корпусе с 64 ГБ памяти.

В рабочем состоянии аппарат продержался всего три дня, и взорвался днем во вторник во время процесса зарядки.

Взорвавшийся iPhone 8 Plus

Источник подчеркивает, что аккумулятор взорвавшегося iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и заряжался от оригинального фирменного зарядного устройства.

По словам владелицы смартфона, взрыв и последовавшая за ним деформация устройства происходили на протяжении примерно трех минут. Взрыв оказался настолько сильным, что смог оторвать дисплейный модуль от корпуса смартфона.

После взрыва дисплей iPhone 8 Plus оторвало от корпуса

По данным тайваньского источника, владелица взорвавшегося iPhone 8 Plus является последовательным поклонником продукции Apple и приобретала все смартфоны компании начиная с iPhone 4, однако такой случай произошел с ней впервые.

Фрагмент корпуса взорвавшегося iPhone 8 Plus

По данным CN Beta, после происшествия взорвавшийся iPhone 8 Plus был отправлен на фабрику изготовителя для проведения расследования инцидента и выяснения причин взрыва.

Прецеденты были

Эта проблема стала не первой у пользователей iPhone. В феврале 2017 г. CNews рассказывал о едва не сгоревшей вместе со своим домом жительнице Флориды, которая на ночь оставила свой iPhone 6 Plus на зарядке, после чего произошло воспламенение.

Четырьмя месяцами ранее американский студент серьезно пострадал от взрыва iPhone, который находился в заднем кармане его джинсов. Устройство самоуничтожилось прямо во время лекции в университете.

Еще раньше iPhone 6 оставил ожоги бедра у австралийского велосипедиста. После того, как он упал с велосипеда, его смартфон взорвался в кармане и сгорел. Несколько подобных случаев было зафиксировано в Китае.

Остались в истории и менее зловещие проблемы: в этом году власти ОАЭ отозвали более 88 тыс. экземпляров iPhone 6s, в которых дефектные аккумуляторы приводили к внезапному выключению смартфонов. В 2013 г. ограниченное количество iPhone 5 и вовсе внезапно теряли емкость, из-за чего их приходилось чаще заряжать.

Последний серьезный недостаток смартфона был выявлен в начале 2017 г., когда пользователи iPhone 7 начали массово жаловаться на нестойкую краску, использованную при производстве модели в цвете Matte Black.

Наиболее свежий скандал, косвенно относящийся к iPhone, зафиксирован в августе 2017 г., когда Комиссии по безопасности потребительских товаров США пришлось отозвать из продажи порядка 260 тыс. чехлов для iPhone. Поводом послужили жалобы десятков пользователей из нескольких стран мира, часть из них — жители США, на то, что аксессуары, продававшиеся под узнаваемыми брендами Henri Bendel, Tory Burch и Victoria's Secret вызывают аллергические реакции и раздражение после протекания находящейся внутри жидкости с блестками.