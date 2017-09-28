Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты

Исследователи установили, что из всех форм-факторов личных компьютеров россияне больше всего любят ноутбуки. На втором месте идут настольные ПК, на третьем — планшеты. Большинство пользователей собирается купить себе планшет или ноутбук в течение ближайшего года. Это говорит о победе мобильных форм-факторов в борьбе за симпатии пользователей. Одновременно был составлен список особенностей, которые больше всего раздражают пользователей в их ПК.

Победа ноутбуков

Наиболее популярным форм-фактором ПК в России являются ноутбуки — ими пользуются 84% российских пользователей. К таким выводам пришла компания IPSOS, выяснившая по заказу корпорации Microsoft, на каких устройствах предпочитают работать россияне. На втором месте находятся настольные ПК, которые в ходу у 73% опрошенных пользователей. Планшеты заняли третью строчку — их применяет 71% респондентов. Что касается игровых приставок, также фигурировавших в исследовании, то они есть только у 22% российских пользователей.Около 73% россиян сообщили, что намерены купить ноутбук или планшет в течение ближайшего года. В случае настольных ПК такую готовность изъявили только 60% опрошенных. Кроме того, 17% пользователей отправятся выбирать планшет уже в ближайшие полгода, а 14% запланировали на этот же срок покупку ноутбука. Приобрести стационарный ПК в течение шести месяцев планируют только 8% респондентов.

Все это дало IPSOS основание сделать вывод о росте популярности мобильных ПК по сравнению со стационарными. В ходе исследования компания проинтервьюировала с помощью интернет-опроса 1004 российских пользователя в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос под названием PC Modern Campaign проводилось в марте 2017 г.

Покупка нового ПК

Кроме того, исследователи IPSOS выяснили, какими критериями руководствуются россияне при покупке нового ПК. Около 95% пользователей смотрят преимущественно на технические характеристики, 77% учитывают репутацию компании-производителя, а 74% полагаются на советы и отзывы знакомых. 94% опрошенных сообщили, что идут в магазин за новым ПК после поломки старого, а 77% меняют свои устройства на более функциональные по причине их устаревания.

Список недостатков ПК глазами российских пользователей

Также исследователи поинтересовались, сколько денег готов потратить российский пользователь на приобретение ПК. 13% опрошенных ответили, что выделили бы на эту покупку до 250 евро, 37% — от 251 до 450 евро, 30% — от 451 до 700 евро, 11% — от 701 до 920 евро, 6% — от 921 до 1,3 тыс евро, и только 3% пользователей готовы потратить на новый ПК более 1,3 тыс. евро.

Что касается мест, где россияне покупают новые ПК, то здесь наблюдается следующая картина. 41% пользователей готовы приобрести устройство через специалиста в сфере ПК и электроники, 21% — по интернету в онлайн-магазине, 24% — в таком же онлайн-магазине, но с демонстрационным залом, 9% — в маленьком обычном магазине, 2% — в супермаркете, где представлен весь ассортимент такой продукции, и 3% — у друга.

Чем плохи современные ПК

В ходе исследования специалисты IPSOS также поинтересовались, какие недостатки ПК раздражают российских пользователей больше всего. 78% респондентов пожаловались на слишком короткое время автономной работы, 83% выразили недовольство низкой производительностью, 74% отметили, что ПК слишком долго запускается, 73% упомянули в числе проблем низкое разрешение экрана, и 42% пользователей сообщили, что их компьютер слишком тяжелый.

По мнению исследователей, Windows 10 должна облегчить пользователям жизнь, поскольку использование этой ОС решает указанные проблемы. IPSOS утверждает, что время автономной работы в ПК под управлением Windows 10 достигает 10 часов и более. Кроме того, такие ПК дают возможность запустить одновременно в пять раз больше программ, чем это возможно в других ОС. Наконец, ПК под Windows 10 запускаются менее чем за 10 секунд, поддерживают разрешение Full HD или 4K, а средний вес такого устройства составляет не более 1,2 кг.