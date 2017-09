В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены

Lenovo объявила начало российских продаж всей линейки смартфонов бренда Motorola образца 2017, включая флагманы Moto Z2 Force, Z2 Play и X4, средне- и малобюджетные модели Moto серий G, E и C.

Ребрендинг завершен

Компания Lenovo представила в России полную линейку смартфонов под принадлежащим ей брендом Motorola. Впервые о полноформатном возвращении бренда на российский рынок было объявлено в июне 2017 г. В рамках презентации представители Lenovo тогда отметили, что планируют вывести бренд Motorola в число «одного из трех ведущих мировых производителей смартфонов», в том числе на российском рынке, который является одним из ключевых для компании.

Решение о сворачивании выпуска смартфонов под собственным брендом и его замене на Lenovo Moto было принято в китайской компании в ноябре 2016 г., сразу после выпуска «прощальной» модели Lenovo P2.

Согласно официальному сообщению компании, отныне в российской рознице будет представлен полный спектр гаджетов Moto. Ассортимент включает топовые флагманские смартфоны Moto Z2 Force и Moto Z2 Play с полным набором съемных аксессуаров Moto Mods, премиальную модель Moto X4, интересную новинку Moto G5S среднего ценового диапазона, а также спектр моделей серий Moto E и Moto C с ценником среднего и начального уровня.

Большинство новых смартфонов Moto можно приобрести уже сейчас, модели Moto Z2 Force и Moto X4 появятся в России ближе к ноябрю 2017г.

Moto Z2 Force — новый элитный флагман

Смартфон Moto Z2 Force выполнен в тонком цельнометаллическом корпусе из алюминиевого сплава 7000-серии с защитой от брызг. Габариты смартфона составляют 155,8 х 76 х 6,1 мм при весе 143 г.

Флагманская модель Moto Z2 Force

Смартфон оснащен 5,5–дюймовым экраном на матрице Super AMOLED с разрешением Quad HD (1440p x 2560 пикселей) и фирменной технологией Moto ShatterShield для повышенной защиты дисплея и встроенной линзы от повреждений. Гарантия производителя составляет 4 года с даты покупки.

Смартфон работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,35 ГГц и графикой Adreno 540. Встроенный GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/4G модем поддерживает технологию Gigabit LTE для передачи данных на максимально возможных скоростях. Поддерживается две SIM-карты формата Nano-SIM в режиме Dual-SIM.

Смартфоны Moto Z2 Force оснащены 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 64 ГБ, расширение которого возможно картами microSD максимальной емкости – вплоть до 2 ТБ.

В качестве основной камеры Moto Z2 Force используется 12 МП модуль с двумя камерами с шагом пикселя 1,25 мкм – цветной и монохромной, что позволяет получить высокую глубину резкости. Модуль поддерживает фазовый и лазерный автофокус, оптика обладает диафрагмой f/2.0, есть выравнивающая цвет двойная светодиодная вспышка. Фронтальная 5 МП камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 85° и диафрагмой f/ 2.2, а также светодиодной вспышкой.

Блок основных камер смартфона Moto Z2 Force

Смартфон способен снимать видео с разрешением до 4K (30 кадров/с), 1080p (30 кадров/с) или 720p (120 кадров/с). Аппарат оснащен универсальным портом USB Type C и поставляется с отдельным переходником на 3,5 мм разъем для наушников. Список беспроводных интерфейсов включает NFC, 2-диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), а также Bluetooth 4.2, который после обновления операционной системы до Android версии O гарантированно апгрейдится до Bluetooth 5.0. Первые партии Moto Z2 Force поступят в розницу с ОС Android 7.1.1.

Moto Z2 Force поддерживает все функции Moto Experiences, например, режим ночного просмотра, который автоматически регулирует подсветку и уменьшает вредное воздействие на зрение, быстрый запуск камеры и фонарика, и функцию «Moto Дисплей», позволяющую получать нужную информацию, не выводя телефон из спящего режима. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 2730 мАч и поставляется в комплекте с зарядным устройством 15W TurboPower, обеспечивающим режим ускоренной зарядки.

Moto Z2 Force совместим с модулями Moto Mods, пользователь может дополнить функциональность устройства необходимыми ему возможностями, например, функцией 360° камеры, игровой консоли, мощного стереодинамика, видеопроектора, внешнего аккумулятора и пр.

Moto Z2 Play – тонкий и легкий

Смартфон Moto Z2 Play выполнен в полностью металлическом корпусе и оснащен 5,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей, примерно 401 пиксель на дюйм). Аппарат работает под управлением процессора Qualcomm MSM8953-Pro (Snapdragon 626) с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506. На рынке ожидаются версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, или с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, под управлением Android 7.1.1 (Nougat).

Дизайн смартфона Moto Z2 Play

Основная встроенная 12-МП камера (размер пикселя 1,4 мкм) оснащена оптикой с апертурой f/1.7, лазерным и фазовым автофокусом, 2-тональной светодиодной вспышкой. Лазерная автофокусировка нового поколения позволяет фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии до 5 метров, практически в полной темноте. Камера снимает видео с качеством до 2160p на 30 кадров в секунду, с поддержкой геотэгов, детектирования лиц, панорам и режима Auto-HDR.

Фронтальная 5-МП камера, оснащенная оптической системой с апертурой f/2.0 и еще одной 2-тональной светодиодной вспышкой, также способна снимать видео с качеством до 1080p.

Moto Z2 Play поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с функциями Wi-Fi Direct и hotspot, Bluetooth 4.2 с профилями A2DP и LE, системы геопозиционирования GPS, A-GPS и ГЛОНАСС, интерфейсы NFC и USB 3.1 Type-C. Список встроенных датчиков включает фронтальный детектор отпечатка пальца, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас.

Смартфон оснащается несъемным аккумулятором емкостью 3000 мАч с возможностью быстрой зарядки, обеспечивающим до 30 часов в режиме разговора в сети 3G. Moto Z2 Play доступен в трех цветовых вариантах оформления корпуса: лунный серый (Lunar Gray), золотой (Fine Gold) и голубой нимб (Nimbus Blue).

Moto X4 — стиль и производительность

Moto X4 имеет защиту от влаги по стандарту IP68 — он не боится пролитой жидкости, брызг и падения в воду. Заднюю панель смартфона украшает объемный 3D-рисунок, рамка из анодированного алюминия и закаленное стекло Corning Gorilla защищают устройство от царапин со всех сторон.

Смартфон Moto X4 с 5,2-дюймовм Full HD IPS экраном оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 630 и 4 ГБ оперативной памяти. Модель получила широкий набор функций за рамками пакета Moto Experiences, таких как «умная фотокамера» с возможностью сканирования визитные карточки и анимированные селфи с использованием Face Filters.

Смартфон Moto X4

Аппарат оснащен двойной основной камерой с 12 МП и 8 МП модулями и технологией Dual Pixel. Широкоугольный объектив 8 МП модуля повышает яркость и четкость панорамных снимков без ущерба детализации центральных объектов. 16 МП фронтальная камера получила режим съемки при низком освещении и новый панорамный режим.

Габариты смартфона Moto X4 составляют 150×73,5×8,2 (9,5 в области камеры) мм, вес 157 г.

Moto G Special Edition

Серия Moto G представлена смартфоном Moto G5S в цельнометаллическом корпусе из прочного алюминиевого сплава, стойкого к царапинам.

Moto G5S оснащен 5,2-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, процессором Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, быстрым сканером отпечатков пальцев с распознаванием жестов, и аккумулятором емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки с устройством TurboPower (зарядка смартфона на 5 часов работы за 15 минут).

Смартфон Moto G5S

Смартфон Moto G5S оснащен основной 16 МП камерой с фазовым автофокусом и 5 МП широкоугольной селфи-камерой со светодиодной вспышкой.

Смартфон Moto G5S работает под управлением Android 7.1.1 и поддерживает функции Moto Experiences, включая фильтр синего цвета для снижения утомляемости глаз, и быстрый ответ на входящие сообщения. Аппарат оснащен модулем NFC и поддерживает оплату посредством Android Pay.

Moto E4 и E4 Plus — дизайн и актуальные функции

Представленные в июне 2017 г. бюджетные смартфоны Moto E4 и E4 Plus получили IPS экраны с диагоналями 5 и 5,5 дюймов, соответственно и разрешением 1280×720 пикселей. Устройства работают на 4-ядерных процессорах MTK MT6737, имеют 2 и 3 ГБ оперативной памяти, соответственно, встроенные накопители емкостью 16 ГБ и предустановленную ОС Android 7.1.1.

Дизайн смартфонов семейства Moto E4

Смартфон Moto E4 оснащен 8 МП тыльной камерой с автофокусом, фронтальной 5 МП камерой и аккумулятором емкостью 2800 мАч, которого хватает на полный день активной работы.

Смартфон Moto E4 Plus выполнен в металлическом корпусе и оснащен 13 МП основной камерой с автофокусом и 5 МП фронтальной селфи-камерой со вспышкой. Аппарат рассчитан на тех, кому важно длительное время работы: аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается от поставляемого в комплекте фирменного зарядного устройства, обеспечивающим ускоренный заряд.

Moto С и Moto С Plus — доступный начальный уровень

Смартфоны начального уровня Moto С и Moto С Plus под управлением Android 7.1.1 оснащены экранами с диагональю 5 дюймов и выполнены на процессорах MTK MT6580m, MTK MT6737m или MTK MT6737.

Старшая модель Moto C Plus получила IPS экран с разрешением 1280×720 точек, 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 16 ГБ. Среди интересных особенностей — 2 МП фронтальная камера со светодиодной вспышкой и режимом съемки в HDR.

Дизайн смартфонов семейства Moto C

Разрешение экрана младшей модели Moto С составляет 854×480 точек, она присутствует на российский рынок в двух модификациях – с модулем 3G и с поддержкой 4G. В устройстве установлено 16 ГБ памяти для хранения данных и до 2 ГБ оперативной памяти. Модель комплектуется аккумулятором объемом 4000 мАч, одного заряда которого хватает на более чем 30 часов непрерывной работы. Модели будут доступны в нескольких расцветках корпуса: золотистый, вишневый металлик, искристый черный.

Цены и доступность

Смартфоны Moto Z2 Force и Moto X4 будут доступны на российском рынке с ноября 2017 г. Ориентировочные розничные цены смартфонов Moto Z2 Play начинаются от 34 990 руб., Moto G5S от 16990 руб., Moto E Plus от 13 990 руб., Moto E от 9990 руб., Moto C Plus от 8490 руб.

О торговой марке Motorola

Motorola Mobility LLC была приобретена холдингом Lenovo Group в 2015 г. Motorola Mobility – дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Lenovo. Компания отвечает за разработку и производство всех мобильных устройств под брендом Moto.