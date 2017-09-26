«Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность продажи принадлежащего ей блокпакета акций производителя смартфонов Yota Devices. Как стало известно CNews, госкорпорация заключила put-опцион на продажу данной доли Уинстону Си - новому председателю совета директоров Yota Devices и акционеру China Baoli, китайского совладельца компании.

Опцион «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» заключила put-опцион на продажу своей доли в производителе смартфонов YotaPhone - группе компаний Yota Devices, китайским совладельцам компании. Это следует из выписки акционеров из реестра компаний Британских Виргинских островов (BVI), имеющейся в распоряжении CNews.

Как продавали Yota Devices

Напомним, в 2013 г. состав акционеров Yota Devices был таким. 64,9% акций компании принадлежало фонду Telconet, который был создан российскими инвесторами - Сергеем Адоньевым и Альбертом Авдоляном, 25,1% - госкорпорации «Ростех», оставшиеся 10% - офшору MTH, за которым стоял прежний глава Yota Devices Владислав Мартынов.

В конце 2015 г. Telconet договорился о продаже своей доли в Yota Devices китайской корпорации Rex Global (нынешнее название - China Baoli) за $100 млн.

Весной 2016 г. параметры сделки были изменены: Telconet продал китайской компании 30% акций Yota Devices за $46,2 млн, оставшись владельцем 34,9% акций.

«Ростех» рассматривает возможность продажи своего блокпакета акций Yota Devices

Активы Yota Devices разделены между двумя офшорами с одинаковым названием Yota, зарегистрированными на Кипре и на Британских Виргинских островах. В рамках сделки над этими офшорами была создана головная структура - еще один офшор с названием Yota, зарегистрированный на Каймановых островах.

Как и с кем был заключен опцион на продажу доли в Yota Devices

«Ростех» владеет 25,1% акций в Yota (Каймановы острова) через офшор Yota Devices, зарегистрированный на BVI. В этой же юрисдикции зарегистрирован офшор Trinity World Managment (TWM), с которым в конце 2015 г. Yota Holdings заключил опцион типа put на продажу своей доли в Yota (Каймановы острова).

Опцион типа put означает, что «дочка» «Ростеха» может обязать своего контрагента выкупить ее долю в Yota Devices. Согласно выписке из реестра BVI, в рамках гарантии выполнения своих обязательств TWC предоставил Yota Holding («дочка» «Ростеха») залог в виде 99% акций компании Ocean Yield Global.

Схема владения Yota Devices

Владельцем TWC является другой офшор из BVI - Sino Advisor International. Согласно договору о купле-продажи акций Yota Devices между Telconet и China Baoli (имеется в распоряжении CNews), офшор Sino Advisor International владеет 8,8% акций китайской корпорации. Конечным собственником данного офшора является Уинстон Си (Winston Sie), которому в совокупности принадлежат 9,8% акций China Baoli.

После того, как China Baoli вошла в число акционеров Yota Devices, Уинстон Си стал председателем совета директоров производителя смартфонов. Таким образом, пока China Baoli выкупала у Telconet долю в Yota Devices, «Ростех» получил возможность продать свою долю в Yota Devices совладельцу China Baoli Уинстону Си.

Гарантии для «Ростеха»

В «Ростехе» подтвердили наличие put-опциона на продажу доли в Yota Devices, но уточнили, что это не означает намерения госкорпорации продать данный пакет. «Опцион в данном случае является условием договоренностей с китайскими партнерами и является так называемой защитой от рисков проекта, - пояснили в пресс-службе «Ростеха». - Решение по его реализации всегда остается за нами и не обязывает нас продавать долю».

Китайцы забирают YotaPhone

Согласно имеющимся в распоряжении CNews документам, связанный с Владиславом Мартыновым офшор MTH также имеет put-опцион с TWC на продажу принадлежащих ей 10% акций Yota Devices.

Есть ли у Telconet опцион на продажу остающегося у него пакета акций Yota Devices, неизвестно: в пресс-службе фонда не стали комментировать данный вопрос. Но если учитывать, что ранее Telconet хотел продать China Baoli всю свою долю в Yota Devices, получается, что все акционеры-основатели Yota Devices рассматривают возможность избавиться от своих долей в компании.

Напомним, что после того, как China Baoli стал совладельцем Yota Devices, между китайской корпорацией и российским топ-менеджментом начались разногласия.

Разработка YotaPhone была перенесена из России в Китай. Кроме того, Yota Devices отказалась от ранее заключенного соглашения с китайской ZTE на производство смартфонов и вместо этого создало совместное предприятие с другой китайской компанией - Coolpad, входящей в состав холдинга LeeCo.

После этого Владислав Мартынов и другие топ-менеджеры Yota Devices покинули компанию. Весной этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о проблемах с выпуском новой модели смартфона - YotaPhone 3, разработанной российской командой. Летом Yota Devices все же анонсировала новую версию YotaPhone 3, но эта модель разработана уже в Китае.