Вышла ОС для Mac на новой файловой системе

Финальная версия macOS High Sierra для Apple Mac уже доступна для загрузки. Список наиболее существенных изменений включает совершенно новую файловую систему, улучшенную поддержку 4K, VR и HEVC, новые функции в браузере Safari и редакторе фото.

Финальное обновление

Компания Apple официально представила финальную коммерческую версию своей операционной системы macOS с рабочим названием High Sierra для систем Mac. Ранее macOS High Sierra, показанная на конференции разработчиков WWDC 2017 г., была доступна только в качестве бета-версии.

В Apple подчеркивают, что комплекс новых технологий, реализованных в новой операционной системе, обеспечит системам Mac большую надежность, функциональность и скорость, а также «закладывает основу для будущих инноваций».

В списке ключевых базовых технологий новой macOS High Sierra в Apple особенно выделяют новую архитектуру хранения данных, расширенные возможности передачи потокового видео, улучшенную эффективность использования графического процессора.

Файловая система Apple File System

Новая файловая система Apple File System (APFS), впервые пришедшая в High Sierra на замену 30-летнему «ветерану» семейства файловых систем HFS/HFS+, обладает 64-битной архитектурой и позволяет работать с флеш-накопителями большой емкости, сохраняя при этом обратную совместимость для чтения и записи с носителями, отформатированными под HFS.

Новая 64-битная файловая система Apple File System

По данным компании, новая файловая система значительно быстрее выполняет большинство стандартных операций, таких как определение размера папок или копирование файлов. Список преимуществ APFS также включает встроенные функции шифрования, защиты от сбоев и упрощенного резервного копирования «на ходу».

Новые кодеки

Apple полностью адаптировала новую ОС High Sierra для работы с новым видеокодеком HEVC (High Efficiency Video Coding), также известным как H.265. Этот кодек позволяет сжимать видеоданные без заметной потери качества эффективнее, чем предыдущее поколение кодеков (AVC/H264, AVCHD 2.0) и ориентирован на работу с видео формата 4К и на перспективу даже 8К.

Кодек HEVC обеспечивает ряд преимуществ по сравнению со стандартом H.264

Metal 2: расширенная графика и виртуальность

Интегрированная в macOS High Sierra новая версия технологии Metal 2 обладает полноценной поддержкой машинного обучения, внешней дискретной графики и виртуальной реальности.

Пользователи систем Mac под управлением macOS High Sierra теперь смогут работать с различными VR-решениями благодаря впервые реализованной поддержке VR‑очков SteamVR от Valve и VR‑шлема HTC Vive.

Технология Metal 2 поддерживает внешнюю графику и виртуальную реальность

У пользователей Mac появилась возможность создавать интерактивные приложения виртуальной реальности на новом iMac с дисплеем Retina 5K и новом iMac Pro, который выйдет в конце 2017 года, а также на других поддерживаемых моделях Mac при подключении внешней видеокарты. Особое внимание уделено ряду приложений Apple для создания визуального контента, включая Final Cut Pro X, Epic Unreal 4 Editor и Unity Editor.

Расширенные функции приложений

В macOS High Sierra компания Apple представила значительно переработанное приложение «Фото» для организации и редактирования коллекций фотографий, связанное с облачной медиатекой iCloud.

Приложение «Фото» представлено доработанной функциональностью

В приложении «Фото» представлено доработанное боковое меню, расширены и дополнены функции редактирования, включая «Воспоминания», «Моменты», «Коллекции» и «Годы» для организации и составления подборок удачных снимков, «Люди» с инструментом распознавания лиц, «Места» с расположением фото на карте мира и поиском по ключевым словам.

Функция «Разметка» позволяет добавлять текст, графику, наброски и подписи к изображениям. Функция «Улучшить» позволяет повысить качество снимка одним нажатием, многочисленные фильтры позволяют автоматически изменять стиль и вносить правки профессионального уровня с помощью смарт-слайдеров. Дополнительные расширения, фильтры и текстуры от сторонних разработчиков для обработки фото доступны в Mac App Store.

Новые функции в приложении «Фото»

Снимки Live Photos с помощью эффекта «Петля» можно превращать в закольцованные видео и затем делиться ими в соцсетях. Эффект «Маятник» позволит воспроизводить видео вперед и назад, эффект «Длинная выдержка» позволит имитировать длинную выдержку на зеркальной камере, чтобы размыть фактуру воды или удлинить лучи света.

После редактирования фото в Photoshop или Pixelmator, изменения автоматически сохранятся в медиатеке приложения «Фото». После съемки фото или видео на iPhone, отсняты материал автоматически попадает в Медиатеку iCloud и становится доступен для просмотра на Mac, iOS-устройствах, Apple TV и на ПК.

Запись видеозвонков FaceTime в формате Live Photo

Операционная система macOS High Sierra научилась записывать видеозвонки FaceTime в формате Live Photo. После сеанса связи оба абонента получают уведомление о созданном снимке, при этом Live Photo сохраняется на устройстве в медиатеке «Фото».

Организация облачной медиатеки iCloud

Медиатека iCloud предоставляет бесплатно 5 ГБ пространства для хранения с возможностью дальнейшего платного расширения. С помощью функции «Оптимизировать хранилище Mac» все фото и видео в высоком разрешении будут храниться только на iCloud, при этом на Mac останутся их уменьшенные версии.

Новая функциональность приложения «Почта»

Значительно улучшена и расширена работа поиска в приложении «Почта»: теперь она стала быстрее, удобнее, и обзавелась возможностью переноса наиболее релевантных писем в верхнюю часть списка с функцией «Наилучшие совпадения». Поиск «Почты» учитывает иерархию контактов, прочитанную и отправленную корреспонденцию и ряд других факторов. В Apple отмечают, что поиск в «Почте» теперь также стал самообучаемым, и работает лучше при частом использовании этой функции.

Safari: теперь с умной защитой и без следов

Согласно собственным данным Apple, браузер Safari под macOS вновь стал самым быстрым и обгоняет Chrome по большинству тестов. Представленная в macOS High Sierra функция Intelligent Tracking Prevention на базе машинного обучения обеспечивает в браузере Safari распознавание тех, кто отслеживает действия пользователя в интернете и удаляет собранные таким образом данные.

Браузер Safari получил функцию машинного обучения

Safari также научился отключать звук при воспроизведении рекламных видео. При необходимости запуск роликов со звуком можно включить по умолчанию в индивидуальных настройках браузера, или для отдельных веб‑сайтов.

Для определенных сайтов также можно настроить Safari на уровень масштабирования, использование геолокации, отображение уведомлений и блокировку контента.

Веб-страницы, поддерживающие режим Reader, автоматически открываются в Safari без рекламы, кнопок навигации и других отвлекающих элементов.

Siri: еще человечнее

В новой macOS High Sierra тембр и интонации «голоса» Siri стали естественнее и разнообразнее, смысловые ударения стали более точными.

Siri продолжает совершенствовать свой искусственный интеллект и теперь с помощью встроенной функции машинного обучения запоминает музыкальные вкусы пользователя при прослушивании музыки в Apple Music, и затем может предложить что‑то новое в том же стиле.

Расширенная функциональность Siri в macOS High Sierra

Теперь Siri можно попросить включить что‑нибудь спокойное. Siri также может прочесть описание к композиции, рассказать информацию о новых песнях и исполнителях.

Совместимость и обновления

Новая macOS уже доступна в качестве бесплатного обновления или для непосредственной загрузки из магазина приложений Mac App Store.

Новая macOS High Sierra обладает аналогичными системными требованиями, как и ее предшественник, версия macOS Sierra. Такм образом, все системы под управлением Sierra могут быть обновлены до версии High Sierra.

В Apple говорят, что полную совместимость с новой операционной системой macOS High Sierra получили все модели MacBook и iMac, выпущенные после 2009 г., а также платформы MacBook Air, выпущенные после 2010 г., и MacBook Pro, Mac mini и Mac Pro, представленные после середины 2010 г.