МТС вложит сотни миллионов в искусственный интеллект и чат-боты

МТС открыла направление по разработке продуктов в области искусственного интеллекта, в частности, чат-ботов. Ежегодно компания будет вкладывать в данные разработки сотни миллионов рублей. Руководить соответствующим направлением будет Аркадий Сандлер, ранее работавший в фонде DST и рекрутинговом ресурсе HeadHunter.

МТС создала подразделение искусственного интеллекта

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) открыл новое направление разработок, отвечающее за развитие продуктов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и интеграцию технологий ИИ в существующие и разрабатываемые компанией услуги.

Источник CNews, знакомый с планами МТС, говорит, что компания будет инвестировать в разработки в области искусственного интеллекта сотни миллионов рублей ежегодно.

Первые решения, над которыми работает подразделение, это разработка платформ для создания чат-ботов, виртуальных ассистентов и развитие сервиса телемедицины с применением ИИ. У МТС уже есть чат-бот, который компания запустила в Telegram.

Выходец из DST и HeadHunter пришел МТС

Руководителем направления стал Аркадий Сандлер. У Сандлера большой опыт в работы в интернет-сфере. Он был основателем компаний Simpo (создавала приложения на основе веб-технологий) и Keystaff Solutions (разрабатывала ПО для автоматизации работы кадровых служб). После того, как в 2006 г. последняя была поглощена рекрутинговым ресурсом HeadHunter, Сандлер занял пост директора по развитию Headhunter Group.

В 2008 г. Сандлер перешел в DST Advisors – управляющую компанию фондов Digital Sky Technologies (DST). Фонд DST был создан Юрием Мильнером и инвестировал в различные российские интернет-проекты, включая Mail.ru, «Одноклассники», «Вконтакте», HeadHunter и т.д. В 2010 г. на базе фонда был создан холдинг Mail.ru Group.

МТС будет вкладывать в искусственный интеллект сотни миллионов рублей

В период с 2010 г. по 2013 г. Аркадий Сандлер возглавлял компанию Essential Commerce (разрабатывает B2B-решения в сфере электронной коммерции). Затем Сандлер руководил компанией «Лаборатория Наносемантика», российским разработчиком человеко-машинных интерфейсов на естественном языке (чат-ботов), то есть занимался как раз теми проектами, которые будет курировать в МТС.

В МТС планируют, что всего в новом подразделении искусственного интеллекта будет работать порядка 80 человек. Сейчас компания ищет системных архитекторов, разработчиков и других специалистов.

Рынок искусственного интеллекта в России и в мире

По данным SAP, за последние 10 лет госструктуры России вложили около 23 млрд руб в сферу искусственного интеллекта. Наиболее активно государство инвестирует в проекты по анализу данных (33%), системы поддержки принятия решений (16,5%) и распознавания изображений и видео (13,9%). Данные проекты, в основном, предназначены для госсектора, транспорта, обороны и безопасности, нефтегазовой отрасли и здравоохранения.

Аркадий Сандлер возглавит направление разработки продуктов на основе искуственного интеллекта

В коммерческом секторе в России 34% проектов приходится на распознавание изображений и видео, 19% на распознавание текстов и речи, 15% на системы поддержки принятия решений, 12% на анализ данных. Коммерческие проекты наиболее востребованы в сфере высоких технологий (19%), здравоохранения (10%) и транспорта (7%).

Рынок искусственного интеллекта активно растет и в мировом масштабе. По прогнозам международной исследовательской компании Markets and Markets, к 2020 г. рынок ИИ будет расти более чем на 60% ежегодно и к 2022 г. достигнет $16,06 млрд за счет применения технологий машинного обучения и распознавания естественного языка в рекламе, розничной торговле, финансах и здравоохранении.

В Gartner считают, что к 2020 г. около 40% всех взаимодействий с виртуальными помощниками будет опираться на данные, обработанные нейронными сетями. Tractica предсказывает рост доходов на рынке ИИ с $643,7 млн в 2016 г. до $38,8 млрд к 2025 г. В США из бюджета страны на исследования в области ИИ ежегодно выделяется около $200 млн.

Искусственный инеллект у «Билайна» и «Мегафона»

В операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») рассказали CNews, что в структуре компании уже есть блок по развитию цифрового и нового вида бизнеса, который в том числе занимается вопросами ИИ.

В апреле 2017 г. компания объявила о запуске чат-бота на основе искусственного интеллекта для автоматизированного обслуживания клиентов на сайте оператора и в приложении «Мой Билайн».

Благодаря технологиям искусственного интеллекта и понимания естественной речи чат-бот определяет причину обращения и предоставляет необходимую информацию в течение нескольких секунд, утверждают в «Вымпелкоме».

Представители «Мегафона» сообщили CNews, что еще в 2014 г. компания запустила сервис «Елена» - виртуального консультанта компании, который позволяет обрабатывать более 1 млн обращений абонентов в год.

«С момента запуска сервис качество изменился, - говорит представитель оператора Юлия Дорохина. - Теперь «Елена» способна поддерживать диалог более чем на 60 тем, а вопросы могут быть заданы в свободной форме. Сервис полностью интегрирован с биллингом, а это значит, что «Елена» сможет рассказать о текущем балансе, остатке минут, подключенных тарифах или услугах или дать рекомендации по оплате счета. «Елена» берет на себя порядка 70% обращений клиентов, а реальные сотрудники компании могут сконцентрироваться на решении сложных, нестандартных вопросов».

Директор по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Сергей Негодяев считает абсолютно логичным решение МТС о создании подразделения искусственного интеллекта. «Оператор работает с множеством физлиц, а их обслуживание влетает в копеечку, - объясняет Негодяев. - Запуск нового направления означает, что оператор будет тщательно искать, пилотировать и инвестировать в российские стартапы, которые предложат ему конкурентные прорывные решения в сфере Big Data и ИИ. Искусственный интеллект - одна из самых горячих ниш с инвестиционной точки зрения, только в России рынок автоматизации коммуникации может насчитывать до 15 млрд руб в год».