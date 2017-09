Skype for Business решено «убить» ради блага Microsoft Teams

Microsoft намерена сделать своим основным корпоративным мессенджером Microsoft Teams, запущенный в ноябре 2016 г. Это означает скорый конец для Skype for Business. Компания будет поощрять пользователей Office 365 перейти на Teams, чтобы усилить его позиции в борьбе со Slack.

Конец Skype for Business

Компания Microsoft намерена заменить корпоративный мессенджер Skype for Business другим сервисом для бизнес-коммуникации — Microsoft Teams, запущенным менее года назад. Компания сообщила об этом на конференции в Орландо, штат Флорида, США. Напомним, Skype for Business был создан в 2015 г. на основе предыдущего корпоративного мессенджера Microsoft — Lync.

Запуск Microsoft Teams сам по себе являлся признаком того, что Skype for Business осталось жить недолго, пишет издание The Verge. В настоящий момент Teams уже может использовать большую часть его функциональности. Когда он заменит Skype for Business, то окажет большее давление на конкурирующий мессенджер Slack, считает издание.

Microsoft сообщила, что ведет строительство новой инфраструктуры для Skype, которая будет служить также для голосовых звонков, видеосвязи и конференций в Microsoft Teams. Новый сервер Skype for Business будет доступен во второй половине 2018 г., его смогут использовать те клиенты, которые не готовы перейти в Teams. Компания намерена склонять пользователей Office 365 использовать Teams как основной коммуникативный клиент вместо того, чтобы по-прежнему полагаться на Skype for Business. Интеграция Office 365 и Teams позволит новому мессенджеру обзавестись миллионами клиентов, пишет The Verge.

Запуск Microsoft Teams

Сервис Microsoft Teams был запущен в ноябре 2016 г. Он изначально позиционировался как конкурент Slack. Это дали понять и сами создатели Slack — за несколько часов до презентации Teams они опубликовали в газете New York Times длинное, на всю страницу, обращение к Microsoft, где поприветствовали компанию на рынке бизнес-коммуникаций и дали несколько советов, как себя вести.

Интерфейс корпоративного мессенджера Microsoft Teams

Microsoft Teams входит в подписку на Office 365. На момент его запуска у Office 365 было 85 млн корпоративных клиентов. Teams включает в себя чат, встречи и заметки. Встречу можно поместить прямо в чат, как и файлы, заметки или проектные доски. Сервис интегрирован с Word, Excel, PowerPoint и OneNote, а также с такими продуктами как SharePoint, Power BI и Planner. Как и в Slack, возможен поиск в чатах, файлах и среди пользователей.

Microsoft в будущем намерена усовершенствовать Teams за счет внедрения искусственного интеллекта. В мессенджер будет добавлено машинное обучение, когнитивные сервисы и распознавание речи, чтобы повысить качество конференций.

Что такое Slack

Slack — это корпоративный мессенджер, созданный Стюартом Баттерфилдом (Stewart Butterfield) и запущенный в феврале 2014 г. Название Slack произошло от словосочетания «Searchable Log of All Conversation and Knowledge», то есть «Журнал бесед и данных с функцией поиска». Slack позволяет участникам команды общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед.

Может интегрироваться с такими сервисами как Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков, что усилило его позиции в конкуренции со Skype на рынке корпоративных средств коммуникации. В СМИ Slack называют «убийцей» Skype.

По состоянию на февраль 2015 г. Slack имел уже 500 тыс. пользователей, что дало ему основания объявить себя самым быстрорастущим приложением в истории. Сейчас насчитывает более 9 млн пользователей, которые заходят в мессенджер хотя бы раз в неделю, причем 6 млн пользуются им каждый день. Около 2 млн пользователей, то есть примерно 50 тыс. команд, платят Slack за услуги, что позволяет компании получать выручку от подписки в размере $200 млн.