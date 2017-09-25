После года ожиданий Oracle обновила комплект Java-разработчика

Oracle запустила комплект разработчика для девятой платформы Java стандартного издания, который должен был выйти еще год назад, но помешала дискуссия в сообществе. Также компания объявила о запуске корпоративной платформы Java EE 8 с соответствующим комплектом разработчика.

Новые платформы

Компания Oracle запустила сразу несколько платформ, основанных на языке программирования Java. В их число вошел комплект разработчика JDK 9. С его появлением платформа Java SE 9, то есть девятая платформа Java стандартного издания, обрела готовность к работе в производственной среде. Как отмечает издание The Register, JDK 9 должен был быть запущен еще 22 сентября 2016 г., чему помешала дискуссия, развернувшаяся вокруг одного из компонентов — Java Platform Module System.

Также Oracle объявила о запуске корпоративной платформы Java EE 8 с соответствующим комплектом разработчика. Все продукты были одобрены исполнительным комитетом Java Community Process (JCP).

Как сообщает компания, в Java SE 9 появилось более 150 новых функций — в частности, новая система модулей. Нововведения направлены в основном на совершенствование масштабируемости, безопасности и управления производительностью, а также на упрощение разработки продуктов с помощью платформы. Java EE 8 имеет обновления в восьми спецификациях, направленные на упрощение разработки облачных и микросервисов.

Запуск Java SE 9

По словам Жоржа Сааба (Georges Saab), вице-президента Oracle по разработке Java Platform, при создании Java SE 9 проводился открытый анализ и практиковались еженедельные сборки, а специалисты Oracle тесно сотрудничали с мировым сообществом разработчиков Java, в частности, с OpenJDK Community и JCP. OpenJDK Community — это сообщество, которое уже более десяти лет занимается реализацией Java SE с открытым исходным кодом.

Oracle запустила сразу комплект разработчика JDK 9



В дальнейшем Oracle намерена начать выпускать релизы Oracle Java SE каждые шесть месяцев, независимо от обновления функциональности. Одновременно сборки OpenJDK начнут распространяться по лицензии GPL (General Public License). Для устранения различий между Oracle JDK и OpenJDK, Oracle собирается передать в OpenJDK такие функции как Java Flight Recorder из Oracle JDK, которые до этого были коммерческими.

Особенности платформы

В Java SE 9 присутствует система Java Platform Module System, известная также под названием Project Jigsaw. Как уверяют разработчики, с ней будет проще создавать ПО, кроме того, повысится надежность сборки и обслуживания приложений. За счет внедрения этой системы инструментарий JDK должен стать гибче. Например, разработчики, когда разворачивают продукт в облаке, смогут отобрать только те компоненты комплекта, которые нужны приложению для работы.

В Java SE 9 есть и другие нововведения. К основным компания относит наличие инструмента для цикла чтение-вычисление-печать JShell (Java Shell). Он предназначен для ознакомления разработчиков с новыми возможностями языка и облегчения поиска API-интерфейсов. Также был внесен ряд улучшений в Javadoc — эти новшества должны помочь разработчиками в изучении новых API. Присутствует возможность поиска в самой документации по интерфейсам программирования, кроме того, можно узнать, какой модуль определяет каждый класс или интерфейс.

Определенные усовершенствования были внесены также в API Streams. Были добавлены методы для принятия или удаления элементов Stream по заданному условию, итерации по элементам Stream и возможности создания потока Stream из значения Nullable. Oracle утверждает, что эти новшества должны повысить производительность разработчиков. Кроме того, был расширен набор интерфейсов Java SE API, потенциальных источников для Streams.

Новшества в Java EE 8

Oracle также сообщила, что решила передать технологии Java EE в сообщество Eclipse Foundation. В настоящий момент прорабатываются детали этого процесса. По словам Майка Леманна (Mike Lehmann), вице-президента по управлению продуктами Oracle, перевод решений Java EE в Open Source поспособствует их успеху у разработчиков.

Основными особенностями Java EE 8 являются поддержка HTTP/2 в Servlet 4.0 и наличие нового JSON Binding API, а также усовершенствования, внесенные в JSON-P 1.1. Присутствует расширение JAX-RS, которое отвечает за поддержку генерируемых сервером событий (Server-Sent Events) и новый Reactive Client API. Имеется также Security API, обеспечивающий безопасность облачных и PaaS-приложений. Компания сообщает, что в CDI также был сделан ряд улучшений, в том числе появилась поддержка асинхронных событий.