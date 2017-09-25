Власти договорились с операторами: Роуминг в России исчезнет до конца 2017 года

ФАС сообщила, что договорилась с операторами об отмене внутрисетевого роуминга на территории России до конца 2017 г. Впоследствии может быть отменен национальный роуминг, далее — роуминг между странами Таможенного союза. Чтобы операторы не ответили на это повышением цен, власти придумали компенсацию — например, предоставление им доступа в жилые дома.

Отмена роуминга

Еще до конца 2017 г. в России исчезнет внутрисетевой роуминг — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже достигла соответствующей договоренности с сотовыми операторами. Об этом сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева. Заявление Артемьева прозвучало после совещания представителей ФАС с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым.

На совещании было решено, что все основные меры по отмене внутрисетевого роуминга будут приняты уже в 2017 г., часть мероприятий продолжится в первом полугодии 2018 г. Однако требовать от операторов ликвидации роуминга в ультимативной форме власти не будут. В течение следующего месяца участники процесса намерены выработать механизмы, с помощью которых план будет претворяться в реальность.

После отмены внутрисетевого роуминга ФАС планирует постепенно ликвидировать и национальный, но точных сроков Артемьев не назвал. Также в течение двух-трех лет может быть отменен роуминг между странами Таможенного союза, то есть в России, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Таджикистане и Узбекистане, сообщил Артемьев телеканалу «Россия 24».

Сделка с операторами

Артемьев заявил, что отмена внутрисетевого роуминга не должна привести к росту цен на связь, и что соответствующая договоренность с операторами также была достигнута, передает ТАСС. Взамен ФАС намерена помочь компаниям в снятии барьеров, мешающих росту бизнеса. Со своей стороны Никифоров сообщил, что министерство согласится на отмену роуминга только при условии доказанной выгоды для абонентов, в частности, отсутствия роста тарифов.

До конца 2017 г. в России исчезнет внутрисетевой роуминг



Операторы, по словам министра, не против отмены роуминга в обмен на другие выгоды — например, обеспечение недискриминационного доступа в многоквартирные жилые дома. В настоящий момент управление такого дома обычно дает к нему доступ только одной компании.

Борьба за отмену роуминга

В июле 2017 г. стало известно, что ФАС обязала сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «МТС», «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (Tele2) отменить внутренний роуминг в России. На выполнение предписания операторам было отведено 14 дней. ФАС пояснила, что провела анализ цен на роуминг и его технической реализации на территории страны. По результатам анализа выяснилось, что разница в тарифах на услуги связи в «домашнем» регионе и в других регионах России «ни экономически, ни технологически» не обоснована. Это было расценено как нарушение пункта 6 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

По истечении отведенного срока ФАС сообщила, что намерена возбудить дело против четырех крупнейших российских операторов сотовой связи за невыполнение ее требования. Однако операторы заверили ФАС, что готовы подчиниться, и попросили продлить срок, отведенный на выполнение предписания. Продленный срок истекает 15 декабря.

Что такое внутрисетевой роуминг

Напомним, внутрисетевым роумингом является роуминг при перемещении абонента между различными регионами страны, но внутри сети одного оператора. Национальный роуминг относится к перемещению абонента между различными регионами и сетями различных операторов.

«Большая четверка» сотовых операторов — «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 — обеспечивают внутрисетевой роуминг по льготным тарифам на всей территории страны, кроме Крыма. В Крыму действует национальный роуминг. Также национальный роуминг действует при поездках по России для абонентов небольшого числа оставшихся региональных сотовых операторов.