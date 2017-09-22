«Производство Apple iPhone X еще даже не начиналось»

Официально Apple объявила приеме предзаказов на iPhone X с 27 октября и ожидаемом начале поставок с 3 ноября, однако в реальности сроки могут сдвинуться на декабрь. С мест сообщают, что производство iPhone X даже не стартовало.

Сдвинутые сроки сдвигаются вновь

Кристофер Кейсо (Christopher Caso), аналитик компании Raymond James, в письме маркетинговой площадке Barron’s сообщил после недельной деловой поездки в Азию о том, что производство iPhone X еще даже не начиналось.

В своей поездке Кристофер встретился с несколькими представителями предприятий, принимающих участие в поставках комплектующих для нового мобильного флагмана Apple и пришел к выводу, что озвученные ранее задержки с производством и началом продаж iPhone X могут быть гораздо более длительными.

В рамках официального анонса своих новинок 12 сентября Apple объявила о том, что предварительные заказы на iPhone X будут приниматься с 27 октября, а начало поставок ожидается с 3 ноября. В реальности, по словам Кристофера Кейсо, накопившиеся проблемы могут сдвинуться начало продаж смартфона на декабрь.

Прогнозы и реальность

В своем письме Кристофер Кейсо сообщает, что в реальности массовое производство iPhone X стартует в лучшем случае в середине октября 2017 г. Таким образом, реальные планы начала производства сдвинулись примерно на месяц по сравнению с прогнозами месячной давности и на два месяца по сравнению с тем, что ожидалось в конце июня.

Почти безрамочный дисплей Apple iPhone X

Несмотря на негативные для Apple новости, Кристофер Кейсо сообщил о возобновившемся росте продаж смартфонов в Китае, что, по его словам позволяет делать позитивные прогнозы по глобальным продажам во втором полугодии 2017. В лидерах продаж смартфонов на внутреннем китайском рынке такие компании как OPPO, Samsung Electronics и Huawei.

По мнению Кейсо, небольшие партии смартфонов iPhone X все же действительно могут успеть добраться до розницы к намеченному сроку – 3 ноября, однако основные поставки начнутся значительно позже.

Еще до официального анонса источники WSJ предупреждали, что с поставками iPhone X возникнет проблема в связи с тем, что контрактный производитель, тайваньская Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision), слишком отстает от графика начала производства.

Среди ключевых проблемам называлась сложность сборки iPhone 8, а также ряд технических особенностей дизайна новых смартфонов, решение по части которых затянулось до последнего момента.

Главной производственной сложностью, которая привела к сбою графика, эксперты WSJ называли конструкцию OLED-экранов, производство которых сопряжено с дополнительными действиями и повышает риск возникновения брака и ошибок.

Дизайн передней панели Apple iPhone X

Напомним, что новый флагманский «юбилейный» iPhone X получил стеклянный корпус со стальным каркасом, 5,8-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, поддержкой HDR и True Tone. В новом смартфоне экран занимает практически всю лицевую панель, и только в верхней части оставлена небольшая выемка для динамика, фронтальной камеры и сенсоров.

Особенности дисплея Apple iPhone X

Это первый смартфон Apple, начисто лишенный кнопки на лицевой панели. Смартфон выводится из сна нажатием на экран, разблокировку можно произвести свайпом вверх. Этот же жест применяется взамен нажатия кнопки Home.

iPhone X начисто лишился датчика отпечатка пальца, взамен появилась система идентификации по лицу Face ID с несколькими датчиками. Один из них подсвечивает лицо для распознания даже в полной темноте, другой моделирует лицо с помощью технологии нейросетей, создавая его математическую модель.

iPhone X оснащен сдвоенной основной камерой с новыми вертикально расположенными 12 МП сенсорами с оптической стабилизацией каждого, которые, по данным компании, улавливают на 83% больше света, и 7 МП фронтальной камерой.

Цена iPhone X в США начинается от $999 за базовую конфигурацию. Смартфон будет доступен в двух версиях с 64 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти. В России цена смартфона iPhone X определена на уровне 79 990 руб. за 64 ГБ версию и 91 990 руб. за 256 ГБ версию.

Как выяснилось в результате сравнения цен в разных странах, российские цены iPhone X оказались одними из наиболее высоких в мире.