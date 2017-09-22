Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов

Вероятность того, что криптовалюты в обозримом будущем могут быть узаконены в России, снова понизилась. Аргументы против этой идеи Путину привела глава Центробанка — организации, официальное мнение которой по данному вопросу ранее считалось неопределенным.

ЦБ против криптовалют

На встрече Президента России Владимира Путина с бизнесменами в Кремле 21 сентября 2017 г. один из ее участников предложил узаконить криптовалюту, однако председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выступила с возражениями против этой идеи.

«Было предложение криптовалюту узаконить у одного из предпринимателей. Но Эльвира Сахипзадовна сказала, что Центробанк против такого, потому что это фактически утрата государством контроля над денежными потоками из-за рубежа», — рассказал «Интерфаксу» глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Она сказала, что Центробанк против того, чтобы идти по японскому пути (в Японии в 2017 г. был принят закон о криптовалюте, она признана официальным расчетным средством, уточняет издание), сделать фактически биржу. По тем причинам, что мы не отследим каналы. Кто будет этим каналом пользоваться? Для каких целей?», — процитировал Калинин главу ЦБ.

Калинин не уточнил, кто именно поднял вопрос легализации криптовалют. Всего во встрече с Путиным в четверг участвовали несколько десятков бизнесменов, в том числе из банковской сферы. На мероприятии присутствовали руководители «Роснефти», АФК «Система», Альфа-банка, Газпромбанка, «Лукойла», РЖД, «Яндекса», ВЭБа, Сбербанка, «Мечела», ВТБ, НЛМК, «Северстали», «Аэрофлота», ОСК и др.

Что Путин знает о криптовалютах

Считается, что на данный момент Владимир Путин уже достаточно осведомлен о технологии блокчейна и криптовалютах. В частности, в июне 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме он встречался с Виталием Бутериным — 23-летним канадским программистом российского происхождения, основателем одной из самых известных и распространенных в мире блокчейн-платформ Ethereum.

Невнятная позиция ЦБ

В связи с новыми заявлениями Набиуллиной необходимо отметить, что еще в июне 2017 г. Центробанк сообщил о запуске нескольких пилотных проектов, цель которых — создать в России собственную криптовалюту, основанную на распределении реестров. Чтобы обзавестись необходимыми наработками, банку понадобится два-три года, после этого вопрос обсудят более предметно, говорилось тогда.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным выступила против криптовалют

Перед этим сообщалось, что Минфин предлагает легализовать в России криптовалюты, а Центробанк — обложить их налогом, присвоив им статус цифрового товара, чтобы иметь возможность контролировать их эмиссию. Проекты первых нормативных актов, регулирующих этот вопрос, могут быть переданы для рассмотрения в Госдуму уже в ближайшее время.

В настоящий момент криптовалюты в России по-прежнему официально запрещены, хотя в апреле 2017 г. замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что они могут быть легализованы уже в 2018 г. В мае стало известно, что Росинфомониторинг обсуждает с Минфином и российскими банками создание национальной российской криптовалюты.

История вопроса

К мысли о возможной легализации криптовалюты российские власти пришли не сразу. В октябре 2014 г. Минфин предложил установить штрафы для юридических лиц в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. за выпуск и использование денежных суррогатов в России, а также за распространение ПО для их эмиссии. Под денежными суррогатами понимались в том числе криптовалюты. Для рядовых граждан и должностных лиц министерство тоже предусмотрело штрафы — до 50 тыс. руб. и до 100 тыс. руб. соответственно. Более того, штраф должен был налагаться даже за «умышленное распространение информации, позволяющей осуществлять эмиссию денежных суррогатов и операции с их использованием».

В марте 2016 г. Минфин предложил новое наказание за выпуск денежных суррогатов: лишение свободы на срок до 4 лет для рядовых граждан и на срок до 7 лет для руководителей финансовых организаций. Для последних также был предусмотрен штраф в размере от 1 млн руб. до 2,5 млн руб. и лишение права занимать некоторые должности или работать в некоторых сферах на три года.

Однако уже в августе 2016 г. Минфин признал, что в подготовленный законопроект следует внести изменения. Как сообщал на тот момент Моисеев, главной задачей министерства была защита права Центробанка заниматься выпуском денежных знаков. Что касается прямого запрета криптовалют, то он начал казаться Минфину нерациональным в свете бурного развития технологий.