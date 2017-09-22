Билл Гейтс покаялся в существовании Ctrl-Alt-Delete

Билл Гейтс признал сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete неудобным для нажатия и сообщил, что если бы мог вернуться назад в прошлое, то только эту деталь и исправил бы, назначив на эту же функцию одну кнопку. Он по-прежнему возлагает вину за сложность комбинации на инженеров IBM.

Проблема Ctrl-Alt-Delete

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) сообщил общественности, что если бы у него была возможность вернуться назад во времени и изменить какое-то из принятых решений, он бы изменил комбинацию Ctrl-Alt-Delete.

В операционных системах Microsoft эта комбинация является аварийной мерой. В DOS и ранних Windows она приводила к перезагрузке, а потом начала запускать диспетчер задач, c помощью которого пользователь может принудительно закрыть «зависшую» программу или завершить неугодный ему процесс.

Комбинация Ctrl-Alt-Delete не работает в операционных системах компьютеров Apple. В отдельных дистрибутивах Linux одновременное нажатие этих трех клавиш вызывает окно диспетчера задач. В Windows 10 с помощью этой комбинации можно на выбор заблокировать компьютер, сменить пользователя, выйти из системы, изменить пароль или вызвать диспетчер задач.

Позиция Гейтса

На бизнес-форуме Bloomberg в Нью-Йорке Гейтс побеседовал на эту тему с основателем Carlyle Group Дэвидим Рубинштейном (David Rubenstein), который спросил у него, зачем была придумана комбинация, требующая трех пальцев. Как и несколько лет назад, Гейтс возложил ответственность за неудобства Ctrl-Alt-Delete на инженеров IBM, которые некогда отвечали за разработку клавиатуры первых компьютеров на Windows.

«На аппаратной клавиатуре ПК IBM должен был быть только один способ добиться гарантированного прерывания сеанса. Так что люди, принимавшие в этом участие, должны были назначить другую клавишу, чтобы это работало. На множестве машин сегодня то же самое можно сделать более очевидным путем», — отметил Гейтс.

Основатель Microsoft Билл Гейтс сожалеет о Ctrl-Alt-Del



Рубинштейн начал развивать тему и спросил, сожалеет ли Гейтс, что все так вышло. Гейтс ушел от прямого ответа, но признал, что сейчас поступил бы по-другому.

«Ну, я не думаю, что можно вернуться назад в жизни и изменить какие-то мелочи, не подвергая риску другие вещи. Конечно, если бы я мог внести одну маленькую правку, я сделал бы это однокнопочной операцией», — заметил он.

Предыдущее признание

Гейтс не первый год винит IBM в том, что Ctrl-Alt-Delete пользователям приходится нажимать тремя пальцами. Речь об этом зашла еще в 2013 г. во время интервью для кампании Гарварда по сбору средств.

«Это была ошибка, — признал Гейтс под смех аудитории. — У нас могла бы быть одна кнопка, но парень, который занимался дизайном клавиатуры IBM, на захотел дать нам одну кнопку».

Под «парнем» Гейтс подразумевает Дэвида Брэдли (David Bradley), работавшего над компьютером IBM PC, который, собственно, и изобрел знаменитую комбинацию. «Может, я и изобрел ее, но Билл сделал ее известной», — сообщал до этого сам Брэдли в интервью.