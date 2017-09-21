Власти СНГ воюют с регистраторами за снижение цен на домены

В Казахстане продолжается конфликт вокруг цен на регистрацию доменов в национальных доменных зонах. Еще два года назад администратор этих зон приказал повысить минимальную стоимость доменов. Антимонопольный регулятор признал данный приказ незаконным, но регистраторы все равно не вернули цены на прежний уровень.

Антимонопольное ведомство интересуется бизнесом регистраторов доменов

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана (КРЕМ) сделал запрос регистратором доменных зон .kz и .каз на предмет принципов работы их бизнеса - процедур и сроков регистрации. Об этом в ходе прошедшей в Алмате (бывшая столица Казахстана) ежегодной конференции по теме доменов TLDCON рассказал директор регистратора Hoster.kz Денис Сухачев.

Конфликт между властями Казахстана с одной стороны и администратором зоны .kz и .каз и доменными регистраторами с другой стороны начался в 2015 г. Тогда администратор доменных зон Казахстана принял принял решение о повышении отпускных цен на домены. Власти признали такое решение незаконным, но по факту отменить повышение цен не смогли.

Как повышали цены на домены в Казахстане

В Казахстане функцию регистратуры (регулятора) доменных зон осуществляет некоммерческая организация «Казахский центр сетевой информации» (Kaznic). Ей регистраторы, продающие конечным потребителям домены в зонах .kz и .каз, перечисляют плату за каждое зарегистрированное ими доменное имя.

Аккредитацию на продажу доменов в доменных зонах Казахстана имеют 15 регистраторов. При этом крупнейшими регистраторами, контролирующими 80% доменного рынка страны, являются Hoster.kz и Pl.kz.

Функции технического администрирование доменных зон .kz и .каз выполняет Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана. В начале 2015 г. Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана выпустила приказ, в соответствии с которым Kaznic на 40% повысил отпускную стоимость доменов для регистраторов - с 1300 тенге в год (221 руб. по текущему курсу) до 1820 тенге в год (309 руб.).

Антимонопольная служба Казахстана два года не может добиться от регистраторов снижения цен на домены

Этим же приказом регистраторам было рекомендовано установить минимальную стоимость домена на уровне 3 тыс. тенге в год (510 руб.). С учетом того, что ранее домены в доменных зонах .kz и .каз продавались по цене от 1,4 тыс. тенге в год (238 руб.), получается, что для конечных потребителей цены на домены выросли, как минимум, в два раза.

Инициатива о повышении цен на домены исходила от крупнейших регистраторов Казахстана. Она была связана с девальвацией тенге и с необходимостью прекращения демпинга, которым занимались некоторые регистраторы.

Власти против повышения цен на домены

КРЕМ посчитал действия Ассоциации ИТ-предприятий Казахстана координацией экономической деятельности, что является нарушением антимонопольного законодательства. Суд встал на сторону антимонопольного ведомства и летом 2015 г. постановил оштрафовать данную ассоциацию на 690 тыс. тенге (208 тыс. руб. по курсу на соответствующую дату).

Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана не согласилась с обвинениями в свой адрес, однако требование властей исполнила: штраф был выплачен, а приказ о повышении цен был отменен. Но большинство регистраторов, работающих в зонах .kz и .каз, включая Hoster.kz и Ps.kz, не стали снижать цены на регистрацию доменов.

Из-за этого КРЕМ продолжил свое расследование. В рамках данного расследование антимонопольный орган и сделал вышеупомянутый запрос.

Конфликт продолжается

Крупнейшие регистраторы Казахстана считают, что повышение цен на домены обосновано, при этом оно не оказалась серьезного негативного влияния на конечных пользователей. Рост цен оказался чувствительным только для доменных инвесторов, массово регистрирующих домены с целью дальнейшей перепродажи.

Сухачев также отмечает: сам факт того, что лишь спустя два года после начала расследования КРЕМ решил разобраться в основах доменного бизнеса, показывает, что антимонопольное ведомство не может делать компетентных выводов в данной сфере.

Уровень развития доменных зон Казахстана оставляет желать лучшего: в зоне .kz зарегистрировано порядка 130 тыс. доменов, в зоне .каз - вообще менее 1 тыс. Для сравнения: в зоне .Ru зарегистрировано 5,45 млн доменов, в зоне .РФ - почти 900 тыс. Такое положение дел связано, в частности, с тем, что сайты с доменами в зонах .kz и .каз обязательно должны находиться на территории Казахстана.