«Яндекс» и Google проверяют на нарушение, за которое Google оштрафовали на 2,4 млрд евро

ФАС ведет проверку «Яндекса» и Google на предмет злоупотреблением поисковой выдачи и продвижением через нее родственных проектов. Ранее Еврокомиссия за схожие нарушения оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро.

ФАС проверяет Google и «Яндекс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет проверку систем «Яндекс» и Google на предмет манипуляции в поисковой выдачи. Об этом начальник управления контроля ИТ и связи ФАС Елена Заева сообщила «Интерфаксу».

Поисковые системы подозреваются в том, что при запросе пользователей ресурсов определенной тематики выдают, в первую очередь, ссылки на собственные проекты. Это может создавать условия для нечестной конкуренции с другими интернет-сервисами.

По словам Заевой, и «Яндекс», и Google уже дали ответы на соответствующие запросы ФАС, Однако служба все еще продолжает проводить проверку. Заева напомнила, что аналогичное расследование в Еврокомиссии длилось несколько лет.

В пресс-службах «Яндекса» и российского представительства Google отказались от комментариев.

Миллиардный штраф для Google в Евросоюзе

Это расследование Еврокомиссии привело к наложению на Google рекордного для Евросоюза штрафа: 2,4 млрд евро. Google был признан виновным в злоупотреблении доминирующим положением в поисковой сфере: при поиске товаров компания отдавала предпочтения ссылкам на собственный сервис Google Shopping. Сам Google не согласился с вердиктом Еврокомиссии и обещал его обжаловать.

Ситуация на российском рынке поисковых систем значительно отличается от ситуации на европейском рынке, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын, в связи с чем маловероятно, что вердикт ФАС будет схожим с вердиктом Еврокомиссии.

ФАС проверяет «Яндекс» и Google на предмет продвижения своих проектов через поисковую выдачу

«В ЕС Google практически не встречает конкуренции, поэтому для корпорации велик соблазн продвигать собственные сервисы через поисковую выдачу, - говорит Делицын. - В России же Google конкурирует с «Яндексом», поэтому для любой из этих поисковых систем создание приоритетов для выдачи ссылок на собственные ресурсы чревато оттоком аудитории к конкурентам».

Как «Яндекс» боролся с Google с помощью ФАС

Ранее ФАС рассматривала жалобу «Яндекс» на Google. Российская компания обвиняла американскую корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов приложений для мобильной операционной системы Android. «Яндекс» пытался сделать собственные кастомизированную версию Android со своим набором приложений, но Google помешал производителям смартфонов предустанавливать данный продукт.

ФАС признала Google виновным и оштрафовал корпорацию на 438 млн руб. Google не согласилась с предписанием антимонопольного ведомства и отказывался исполнять его.

Дело закончилось мировым соглашениям, по условиям которого Google обязался не мешать производителям смартфонов предустанавливать приложения конкурентов и не стимулировать производителей предустанавливать свой поиск в мобильном браузере Google Chrome. Кроме того, корпорация согласилась обеспечить российским пользователям Android возможность выбора предустановленного браузера.