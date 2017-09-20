Вышла новая ОС для iPhone и iPad: Новый дизайн, функции и баги

Спустя неделю после анонса новых iPhone компания Apple официально объявила доступность новой версии операционной системы iOS. Обновления iOS 11 включают обновленный дизайн, набор и новых возможностей. Не обошлось без проблем с установкой и работой.

Доступно для установки

Компания Apple официально анонсировала доступность операционной системы iOS 11. Впервые новая версия мобильной операционной системы компании была представлена в начале июня на конференции разработчиков WWDC 2017.

Сегодняшний анонс известил о том, что финальная коммерческая версия iOS 11 доступна для бесплатной загрузки с 19 сентября на все поддерживаемые устройства.

Полный список поддерживаемых устройств включает 22 мобильных гаджета Apple. В него входят смартфоны от iPhone 5s и новее, все модели планшетов iPad Air и iPad Pro, а также iPad 5 поколения, iPad mini и новее, плееры iPod touch 6о поколения.

В Apple подчеркивают, что iOS 11 стала серьезным шагом в развитии функциональных возможностей планшетов Apple для их использования в качестве профессиональных инструментов.

Список устройство, совместимых с iOS 11

Список изменений для iPad невелик, но в него входят такие важные особенности, как новые принципы перехода между приложениями, оптимизированная многозадачность, возможность пакетного выбора и переноса файлов между приложениями.

Особенности новой версии iOS

Теперь в новой версии ОС платежный сервис Apple Pay может пересылать деньги между пользователями через iMessage и с быстрой идентификацией по Touch ID.

Персональный ассистент Siri в новой iOS 11 получил обновленное голосовое озвучивание и заговорил мужским и женским голосом. Поддержка машинного обучения в новом Siri позволяет помощнику «запоминать» приемы использования приложений владельцем и затем давать ему подсказки. Теперь Siri может автоматически переводить английские слова и фразы на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.

Поддержка облачных хранилищ в iOS 11

Приложение «Файлы» обзавелось расширенными облачными возможностями. К нему можно подключить такие хранилища как iCloud, Google Drive и Dropbox.

В iOS 11 значительно обновился пункт управления, теперь он настраивается с возможностью добавления или удаления различных пунктов. В дополнение, на iPad здесь также отображается список недавно запущенных приложений.

Dock в iOS 11

Нижняя панель, где раньше было закреплено до шести приложений, превратилась в Dock и стала динамической, отображая на iPad в дополнение к закрепленным и недавно открытые приложения. Панель Dock вызывается с любого экрана жестом перетягивания пальца вверх от нижнего края экрана, при этом двойной такой жест откроет пункт управления.

Новый мультиоконный режим позволяет открывать из панели Dock приложения вверху экрана в виде узкой колонки, которую затем можно растянуть в рабочей поверхности в режиме разделенного просмотра окон (Split View) рядом с уже открытым приложением. Деление экрана между приложениями меняется простым перетаскиванием разделительной линии.

Мультиоконный режим в iOS 11

На экране iPad в этом режиме можно отображать до 4 приложений, два из которых отображаются в формате Split View, одно выводится сбоку, плюс видеоплеер.

Режим удобен для перетаскивания контента и ссылок между приложениями. Перетаскивание данных также доступно в неоткрытое приложение.

В новой версии появились инструменты расширенное редактирование скриншотов и сканирования документов, при этом система поможет автоматически выровнять строки и абзацы скана, обрезать лишние края.

Пользовательский интерфейс iOS 11

В предыдущих версиях для захвата экрана iPad или iPhone было необходимо к компьютеру, в новой iOS 11 функция записи автоматически создает видео со всем происходящим на экране.

Редактирование «живых фото» (Live Photos) на основе движущихся картинок позволяет создавать фотографии с эффектом длительной выдержки и «маятника».

Наряду со всеми сохранившимися от предыдущих версий обоями в iOS 11 представлено множество новых коллекций.

Навигация в iOS 11

В стандартной клавиатуре iOS 11 появился набор текста одной рукой. Символы и знаки в клавиатуре QuickType теперь находятся на одних кнопках, что позволило уменьшить число переключений раскладок. Изменения символов на кнопке производятся скольжением по кнопке сверху вниз.

Клавиатура в iOS 11

Apple Pencil позволяет делать моментальные записи в файлах PDF, на скриншотах или непосредственно на экране блокировки с последующим сохранением в «Заметки». Поддерживается рисование и записи в «Заметках», «Почте» и других приложениях. С помощью функции сканирования документов в «Заметках» можно определить документ, выровнять и обрезать края.

Работа с Apple Pencil в iOS 11

Apple наконец-то добралась до дополненной реальности: ARKit позволяет наводить камеру гаджета на объекты и в режиме реального времени добавлять в изображение движущиеся или меняющие форму элементы. По запросу «arkit» в в App Store уже сейчас доступен ряд интересных приложений, включая IKEA Place, Giphy World или Walking Dead.

Магазин App Store также изменился: он состоит из раздела «Сегодня» с подборкой новых приложений, интервью с разработчиками, а также разделов «Игры» и «Приложения». Изменению также подвергся дизайн страниц приложений, они стали более информативными.

В iOS 11 расширена поддержка новых форматов изображений HEIF и видео HEVC. Картинки и видеоролики в этих форматах гораздо компактнее (в среднем в два раза) без потери качества.

Приложение «Дом» обзавелось поддержкой дополнительных аксессуаров, включая динамики AirPlay 2, которыми теперь можно управлять с помощью Siri.

Функция «Не беспокоить» в iOS 11

Водители также оценят новую функцию «Не беспокоить» в iOS 11, которая поможет не отвлекаться в пути.

Кто остался без обновлений

Новая операционная система iOS 11 поддерживает исключительно 64-битные приложения – именно такие допускаются с 2015 года в App Store. Все старые 32-битные приложения при попытке запустить их на iOS 11 потерпят крах. В дополнение, все старые 32-битные версии теперь недоступны для поиска в App Store, а ранее загруженные не будут устанавливаться через «Покупки».

Для проверки совместимости достаточно зайти в «Настройки», выбрать пункт «Об этом устройстве» и просмотреть список несовместимых приложений в списке «Программы».

Ложка дегтя

После официального анонса Apple открыла возможность обновления до финальной версии iOS 11 на поддерживаемые устройства, однако процесс обновления происходит гладко далеко не у всех.

Кроме множества сообщений от пользователей, которые не могут обновить свой iPhone или iPad по причине перегрузки серверов, в Сети уже появились рассказы о множестве багов, обнаруженных в интерфейсе и системе iOS 11. Кроме того, далеко не все пользователи радушно встретили нововведения, некоторые из них уже называют достаточно спорными.

Проблемы с загрузкой iOS 11 из-за перегрузки серверов

После обновления до iOS 11 у ряда пользователей начались проблемы с отправкой сообщений в почтовых приложениях для Exchange и Outlook.com. По данным сайта Igener, Apple уже занимается этой проблемой совместно с Microsoft.

Некоторые пользователи отмечают некорректную работу оболочки, включая наложение элементов пользовательского интерфейса друг на друга.

Некорректное отображение иконок во всплывающем «Доке»

Есть сообщения о том, система некорректно ориентирует иконки, показывая их во всплывающем «Доке» развернутыми в другую сторону.

Появились жалобы на неожиданные проблемы с прокруткой рабочих столов на экране iPhone.

Наконец, появилось множество традиционных при запуске любой ОС жалоб на резко снизившуюся производительность после установки iOS 11.