Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает?

Компания «Код безопасности», разработчик криптографического комплекса «Континент», получила патент на биологический датчик случайных чисел. Это именно биологический датчик, так как в основе случайности лежит реакция пользователя на показанное ему изображение. Компания уверяет, что до нее такие технологии в мире не патентовались.

Получение патента

Компания «Код безопасности» получила патент на технологию биологического датчика случайных чисел. По словам разработчиков, при создании технологии был использован «новый подход к решению задачи генерации случайных чисел с использованием компьютера и человека». Разработка уже используется в ряде продуктов, в том числе в «Континент-АП», Secret Net Studio, «Континент TLS» и Jinn, а также в криптографической библиотеке SCrypt.

Как пояснили CNews представители компании, работа над датчиком ведется уже третий год. Она состоит из научной части, реализации и экспериментальной части. За научную часть в компании отвечают три человека, в разработке принимала участие вся команда программистов, а тестирование и эксперименты проводились всем коллективом, что составляет нескольких сотен человек.

Возможности технологии

Новый датчик может генерировать случайные последовательности на персональных устройствах — для этого не нужно дополнительных приборов или аппаратных надстроек. Он может применяться при шифровании данных и в любых сферах, где возникает необходимость в случайных двоичных последовательностях. По словам разработчиков, с его помощью гораздо быстрее создаются ключи шифрования на мобильных устройствах. Это свойство может быть использовано для шифрования данных или формирования электронной подписи.

Как пояснила Алиса Коренева, системный аналитик «Кода безопасности», созданный компанией датчик генерирует случайные последовательности основываясь на скорости и точности реагирования руки пользователя на изменение изображения на экране ПК или планшета. Для ввода используются мышь или тачскрин. Выглядит это так: по экрану хаотично движутся круги, некоторые их параметры меняются с течением времени. В некоторые моменты времени пользователь реагирует на изменения изображения. С учетом особенностей его моторики это отражается в случайной массе битов.

Генерировать случайные числовые последовательности можно опираясь на спонтанные реакции человека

Вне криптографии датчик может быть использован для генерации случайных чисел в компьютерных играх или для выбора победителей конкурсов.

Научная новизна

Как пояснили CNews в компании, в основе многих известных способов построения датчиков случайных чисел лежат либо физические законы и явления, либо детерминированные алгоритмы. Последовательности можно генерировать с помощью компьютера — в этом случае за основу случайности взята нестабильность работы некоторых частей компьютера и неопределенность аппаратных помех.

Новизна технологии «Кода безопасности» заключается в том, что источником случайности является реакция человека на меняющееся изображение, который выводится на дисплей устройства. Именно поэтому в названии изобретения присутствует слово «биологический». Компания сообщает, что ни она, ни Роспатент не нашли в России и в мире запатентованных аналогов технологии. Однако в целом такие методики известны: например, последовательность можно генерировать, опираясь на такие действия пользователя, как клики или движения мышью или нажатие клавиш на клавиатуре.

По словам Кореневой, команда разработки проанализировала разные способы генерации случайных последовательностей. Как выяснилось, во многих случаях отсутствуют обоснованные оценки производительности генерации, или же статистических свойств сгенерированных последовательностей, или и того и другого. Это связано с трудностью обоснования уже придуманной технологии. «Код безопасности» утверждает, что в своем исследовании получил обоснованные оценки скорости генерации, смог обосновать хорошие вероятностные характеристики и статистические свойства и оценил энтропию, вносимую действиями человека.

Продукты, где используется технология

«Континент» — это аппаратно программный комплекс, предназначенный для шифрования данных. Используется в российском госсекторе, например, в Казначействе. Состоит из межсетевого экрана и инструментария для создания VPN. Был создан компанией НИП «Информзащита», сейчас его разработкой занимается ООО «Код Безопасности».

Конкретно сервер доступа «Континент» и система криптозащиты информации «Континент-АП» представляют собой модуль защищенного удаленного доступа с использованием алгоритмов ГОСТ, а «Континент TLS VPN» — это система обеспечения защищенного удаленного доступа к веб-приложениям также с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ.

Secret Net Studio — это комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, операционной системы и периферийного оборудования, которое также разрабатывает «Код безопасности». Jinn-Client предназначен для криптографической защиты информации для создания электронной подписи и доверенной визуализации документов, а Jinn-Server — это программно-аппаратный комплекс для построения систем юридически значимого электронного документооборота.

Криптографическая библиотека SCrypt, в которой также используется новый датчик, была разработана «Кодом безопасности» для более удобного применения криптографических алгоритмов в различных продуктах. Это единый программный код, прошедший проверку на ошибки. Библиотека поддерживает криптографические алгоритмы хэширования, электронной подписи, шифрования.

Чем занимается «Код безопасности»

«Код безопасности» – российский компания, которая занимается разработкой ПО и аппаратуры. Была основана в 2008 г. Сфера применения продукции — защита информационных систем и приведение их в согласие с международными и отраслевыми стандартами, в том числе защита конфиденциальной информации, вплоть до гостайны. «Код безопасности» имеет девять лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Министерства обороны.

Штат компании насчитывает порядка 300 специалистов, реализацией продукции занимаются 900 авторизованных партнеров во всех регионах России и в странах СНГ. Клиентская база «Кода безопасности» насчитывает около 32 тыс. государственных и коммерческих организаций.