Создатели Telegram требуют с экс-коллеги 100 миллионов
Создатели мессенджера Telegram подали иск против бывшего сотрудника компании, намереваясь взыскать с него 100 млн руб. за разглашение своего места работы в соцсети Facebook. По их версии, разглашение привело к разрыву дорогостоящего контракта. Ответчик пытается доказать, что жертва на самом деле он, так как был незаконно уволен из компании, за что тоже подал в суд.
Иск против Розенберга
Российский предприниматель Павел Дуров, наиболее известный как создатель мессенджера Telegram и соцсети «Вконтакте», намерен отсудить 100 млн руб. у своего бывшего подчиненного Антона Розенберга. Розенберг работал с Дуровым и в Telegram, где был директором по особым направлениям, и «Вконтакте», где занимал должность технического директора.
Дуров требует от Розенберга компенсации за то, что тот указал в соцсети Facebook своим местом работы Telegram Messenger. Истец утверждает, что из-за этого в одностороннем порядке был разорван договор между российской компанией ООО «Телеграф» и структурой Telegram Messenger LLP, базирующейся в Лондоне, Великобритания. В результате ООО «Телеграф» лишилось выгод этого сотрудничества, из чего и проистекает указанная в иске сумма. Иск был подан 7 августа 2017 г., слушание по делу пройдет 19 сентября в Петергофском районном суде Санкт-Петербурга.
По заявлению Розенберга, ООО «Телеграф» — это российская компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге, где сосредоточена разработка мессенджера Telegram. Там официально числятся почти все специалисты, которые занимаются мессенджером. Офис компании находится в одном здании со штаб-квартирой «Вконтакте».
На момент публикации этого материала Николай и Павел Дуровы не были доступны. Антон Розенберг сообщил CNews, что намерен прийти завтра на судебное заседание и продолжать судиться. В беседе с изданием vc.ru Павел Дуров заявил, что не подавал иск против Розенберга. Формально это соответствует действительности — иск подписан гендиректором ООО «Телеграф» Александром Степановым. Также Дуров сказал, что ни один из разработчиков мессенджера Telegram не оформлен в ООО «Телеграф» или других российских компаниях.
Позиция Розенберга
В большом материале на medium.com, написанном в свободном стиле, Розенберг излагает историю своей дружбы с Николаем Дуровым, братом Павла, а также рассказывает о знакомстве с самим Павлом. По его словам, он начал работать «Вконтакте» системным администратором в 2007 г., заняв в последствии должность технического директора, до этого принадлежавшую Николаю Дурову. В 2014 г. Розенберг расстался с соцсетью после увольнения оттуда Павла Дурова.
Розенберг сообщает, что в начале 2016 г. Павел Дуров пригласил его в проект Telegram, где он приступил к борьбе со спамом. Уже после этого у Розенберга произошел личный конфликт с Николаем Дуровым, в котором Павел принял сторону брата. В результате конфликта сам Розенберг был уволен за прогулы, то есть отсутствие на месте с офисе в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что Telegram неоднократно заявлял о высоком уровне мобильности своих сотрудников. Розенберг подал в суд на компанию за несправедливое, по его мнению, увольнение. Дело будет рассмотрено также 19 сентября в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Вскоре последовал иск от ООО «Телеграф» по поводу указания Розенбергом места работы в Facebook.
Почему Розенберг не хочет платить
Как поясняет Розенберг, его нельзя назвать виновным в разглашении места работы по ряду причин. Во-первых, он не подписывал соглашения о неразглашении какой-либо информации. Во-вторых, рабочая практика сотрудников Telegram протекает не так, как положено по законодательству, если информация об их месте работы является конфиденциальной.
Кроме того, Розенберг утверждает, что конечным бенефициаром и ООО «Телеграф», и Telegram Messenger LLP является Павел Дуров, поэтому ставить вопрос о потере выгоды одной компанией в результате разрыва отношений с другой некорректно. Также Розенберг полагает, что 100 млн руб. — это завышенная сумма предполагаемой потерянной выгоды, не соответствующая тем налогам, которые платит компания. Розенберг отмечает, что для накопления этой суммы ему пришлось бы работать около 50 лет.