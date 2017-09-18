Системы выявления террористов на ЧМ-2018 в «Лужниках» обойдутся в 370 млн

«Астерос» выиграл подряд на строительство удаленных пунктов досмотра грузов и транспорта и пунктов регистрации грузового транспорта в «Лужниках». Цель создания этих сооружений — предотвращение терактов на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. До этого «Астерос» разработал для «Лужников» концепцию безопасности и реконструировал кассовые павильоны.

Новый подряд

Группа «Астерос» выиграла подряд на строительство удаленных пунктов досмотра грузов и транспорта (УПДГ) и пунктов регистрации грузового транспорта, которые будут созданы к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Открытый конкурс на строительство временных и вспомогательных объектов для чемпионата был проведен АО «Лужники» в июле 2017 г. Заявка «Астероса» оказалось на нем единственной, поэтому договор был подписан именно с этой компанией, что не противоречит внутренним регламентам «Лужников».

Как показывает анализ сайта госзакупок, цена контракта составила 370,7 млн руб. Начальная цена лота была выставлена на уровне 372,6 млн руб. Дата окончания исполнения договора — 30 сентября 2018 г. В рамках контракта интегратор осуществит инженерно-техническое проектирование, закупку оборудования и строительство инфраструктуры удаленного пункта досмотра грузов Log Point в Москве, непосредственно в «Лужниках».

Как рассказал CNews Владимир Шелепов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса группы «Астерос», оснащение объектов будет осуществляться согласно требованиям законодательства России, специальным требованиям силовых ведомств и требованиям Оргкомитета ЧМ-2018. Самое главное оборудование — то, которое предназначено для предотвращения терактов. Под этим понимается мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК), паллетные сканеры, рентгеновские сканеры скрытых полостей, система досмотра днища транспорта, система контроля радиоактивных материалов, детекторы взрывчатых веществ и другая аппаратура. Пока неизвестно, у кого это все будет закупаться — подрядчик еще обсуждает с заказчиком возможных поставщиков. Работы, по словам Шелепова, будут завершены в апреле 2018 г.

Концепция безопасности «Лужников»

Ранее группа «Астерос» уже выполняла контракты, связанные с подготовкой «Лужников» к ЧМ-2018. Например, в 2015 г. компания разработала концепцию безопасности территории «Лужников». Концепция была согласована с властями города, Оргкомитетом «Россия – 2018» и силовыми структурами.

Спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники»

Требования FIFA предписывают разделить «Лужники» и окружающую их территорию на зоны, сообразуясь с приоритетом безопасности каждой из них. Такое зонирование и было проведено «Астеросом» с учетом плана застройки олимпийского комплекса. Согласно концепции компании, весь объект был разделен на десять зон. Среди них зоны общего доступа, прессы, приема гостей, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническая зона и др.

Периметр безопасности

В мае 2016 г. «Астерос» также выиграл подряд на строительство ряда объектов обеспечения безопасности ЧМ-2018 в «Лужниках», а именно — ограждений и контрольно-пропускных пунктов для пешеходов и транспорта. По данным сайта госзакупок, «Астерос» предложил выполнить работы за 2,8 млрд руб. Срок выполнения работ — 31 марта 2018 г. На конкурс была подана еще одна заявка, от компании RD Construction.

Строительные работы начались сразу же после окончания тендера. Проект предполагал создание внешнего периметра, который обеспечит безопасность самой арены «Лужников» и более 50 других объектов инфраструктуры. Среди этих объектов есть как временные, так и постоянные, все они будут работать во время проведения чемпионата. Их защита должна быть рассчитана на несколько режимов — например, повседневной работы и работы во время подготовки или проведения спортивных мероприятий.

Контракт также предусматривает создание «чистой зоны» шириной в 3 км вокруг территории «Лужников». Попасть в эту зону можно только после досмотра. Для зоны будут созданы системы контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, охранно-тревожные и т. п. Периметр «Лужников» можно будет пересечь в семи пешеходных и шести транспортных контрольно-пропускных пунктах. За один час эти пункты в состоянии пропустить более 68 тыс. человек, порядка 1 тыс. автомобилей и 40 автобусов.

Также «Астерос» создает для «Лужников» систему видеонаблюдения, состоящую из более чем 1,5 тыс. камер. Они будут установлены по периметру, а также на пешеходных и транспортных контрольно-пропускных пунктах, как и на территории самого комплекса. Общая скорость передачи данных с этих камер в единый ситуационный центр составит 8,2 Гб/с.

Реконструкция кассовых павильонов

Помимо всего перечисленного, в апреле 2016 г. «Астерос» стал генеральным подрядчиком по реконструкции двух главных кассовых павильонов «Лужников», также к ЧМ-2018. По данным сайта госзакупок, начальная стоимость контракта составляла 1,778 млрд руб. На конкурс были поданы две заявки, вторая — от госпредприятия БСА «Лужники», которое предложило выполнить работы за 1,76 млрд руб. «Астерос» был согласен на 1,769 млрд руб.

Общая площадь павильонов составляет 1 тыс. кв. м, это двухэтажные здания. В них должны быть предусмотрены кассовые системы, а также единый ситуационный центр, где одновременно смогут работать 10 операторов. Площадь центра составляет 60 кв. м. Кроме того, должны быть обустроены два взаиморезервируемых дата-центра на 30 стоек. Общая емкость хранилищ составляет 4,9 Пбайт.

Чем занимается «Астерос»

Группа «Астерос» — российская компания, которая занимается выполнением комплексных работ по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры, а также систем безопасности объектов. Кроме того, она работает в сферах консультирования, внедрения бизнес-приложений и ИТ-аутсорсинга.

Главный офис «Астерос» находится в Москве, имеются также офисы в Самаре и Астане. По состоянию на 2016 г. штат компании насчитывает более 1,6 тыс. специалистов. Выручка «Астероса» по итогам 2016 г. составила около 21,4 млрд руб.