Nokia готовит недорогой Android-смартфон с рекордным временем работы

Данные с сайта Федеральной комиссии США по связи подтвердили дизайн еще не анонсированного LTE-смартфона Nokia 2 с батареей расширенной емкости. Цена новинки ожидается ниже самого доступного на сегодня смартфона Nokia 3.

Долгоиграющий и недорогой

Согласно информации, появившейся на официально сайте Федеральной комиссии США по связи (US Federal Communications Commission, FCC), компания HMD Global, владеющая торговой маркой Nokia на мобильные устройства, намерена представить новый недорогой смартфон Nokia 2.

Судя по фотографиям, чертежам и описанию рабочего образца, предоставленного для радиочастотного тестирования в FCC, LTE-смартфон Nokia 2 представляет собой доступный аппарат среднего ценового диапазона, ключевой особенностью которого является рекордная для всех современных Android-смартфонов Nokia емкость батареи.

После анонса флагманского смартфона Nokia 8, сообщает портал PhoneArena, HMD Global не прочь сосредоточить свое внимание на производстве более доступных моделей, обладающих дополнительной уникальной функциональностью.

В дополнение, известный инсайдер в области мобильных технологий Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в своем аккаунте Twitter изображения смартфона в двух вариантах расцветки корпуса. По утверждению Бласса, это именно Nokia 2.

Технические особенности

Согласно документации FCC, смартфон Nokia 2 будет комплектоваться батареей емкостью 4000 мАч. Такой емкий аккумулятор у современного Android-смартфона Nokia представлен впервые.

Дизайн Nokia 2 с черным тылом и белым фронтом

По мнению специалистов PhoneArena, одного заряда батареи будет достаточно для полноценной работы смартфона Nokia 2 от одной зарядки на протяжении до двух суток. Такое утверждение основано на уже известных характеристиках аппаратной части смартфона, которые достаточно экономично потребляют энергию.

Дизайн Nokia 2 с белым тылом и черным фронтом

Смартфон Nokia 2 будет оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 212, выполненным на базе четырех вычислительных ядер ARM Cortex A7 с тактовой частотой до 1,3 ГГц и графического ядра Adreno 304.

Описание Nokia 2 с сайта FCC

Чип Snapdragon 212 работает с дисплеями формата до 720p (1280 × 720 точек) и камерами с разрешением до 8 МП.

Чертеж Nokia 2 с сайта FCC

Смартфон Nokia 2, как и его ближайший по характеристикам предшественник Nokia 2, будет работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Фото тестового образца Nokia 2 с сайта FCC

Судя по фотографиям и описанию на сайте FCC, Nokia 2 в большей степени напоминает выпущенную ранее модель Nokia 3, отличаясь от нее процессором и значительно большей емкостью батареи.

Сроки начала продаж и цены

Самый бюджетный из уже представленных Android-смартфонов Nokia 3 в момент начала российских продаж предлагался по рекомендованной розничной цене 9990 руб.; сейчас аппарат можно приобрести по цене менее 9 тыс. руб.

С учетом того факта, что в смартфоне Nokia 3 установлен процессор MediaTek MT6737 сравнимой производительности (4 ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,3 ГГц), но с более качественной графикой ARM Mali-720 MP2, можно с большой долей вероятности предсказать, что цена смартфона Nokia 2 на старте продаж вряд ли будет выше 10 тыс. руб.

О сроках официального анонса Nokia 2 или начале его продаж информации пока нет.