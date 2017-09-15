Создается смартфон на Linux с рабочим столом KDE

Purism и KDE договорились создать смартфон под управлением GNU/Linux, полностью свободным ПО и повышенными мерами безопасности. На проект нужно $1,5 млн, из них методом краудфандинга пока собрано $322 тыс. Вместо GNOME, не подходящего для смартфонов, будет использован рабочий стол Plasma Mobile.

Заключение партнерства

Компания Purism и некоммерческое сообщество разработчиков KDE объявили о заключении партнерства, целью которого является создание смартфона Purism Librem 5 с операционной системой GNU/Linux и полностью свободным ПО. Его ОС, предположительно, будет базироваться на PureOS — операционной системе Purism, созданной на базе Trisquel GNU/Linux, в основе которой в свою очередь лежит Ubuntu. PureOS не содержит проприетарных компонентов.

Purism уже приступила к сбору денег на проект методом краудфандинга. Конечная цель — привлечь $1,5 млн, из которых пока что собрано чуть больше $322 тыс.

Технические особенности

Изначально Purism собиралась использовать для создания Purism Librem 5 рабочий стол GNOME, однако он не предназначен для мобильных устройств. В то время как рабочий стол Plasma Mobile, разработанный KDE, рассчитан на работу со смартфонами.

Предполагается, что Purism Librem 5 будет сверхзащищенным смартфоном с акцентом на охране приватности. Разработчики позиционируют его как первое мобильное устройство с нативным IP, использующее децентрализованную коммуникацию, защищенную сквозным шифрованием.

Концепт Purism Librem 5 с полностью свободным ПО

Смартфон должен получить 5-дюймовый экран, поддержку сетей 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE и аппаратные выключатели для камеры, микрофона, Wi-Fi и Bluetooth.

Применение Plasma Mobile

Plasma Mobile уже работает на некоторых готовых смартфонах, отмечает ресурс ZDnet. Но в большинстве из них используются аппаратные компоненты, которое требуют проприетарного ПО. Это противоречит принципам свободы и открытости, которые декларирует KDE, а также затрудняет сборку, поскольку полный доступ к некоторой проприетарной аппаратуре отсутствует.

Пример работы свободного ПО на Purism Librem 5

По словам президента KDE Лидии Пинтшер (Lydia Pintscher) Plasma Mobile был специально разработан с учетом возможности работы на мобильных устройствах. Это изначально должно было послужить цели создания защищенного смартфона, свободного от проприетарных компонентов. Партнерство с Purism позволит KDE впервые использовать Plasma Mobile в коммерческом устройстве.

По словам Тодда Уивера (Todd Weaver), гендиректора Purism, Plasma Mobile — это развитая платформа, которая сможет на рынке мобильных устройств составить конкуренцию монополистам — Android и Apple iOS. У Blackberry OS, Sailfish, Ubuntu Mobile, Firefox OS, Tizen и Windows Phone это не получилось, отмечает ZDnet.