Касперского вызвали на допрос в Сенат США

Евгений Касперский согласился выступить перед Конгрессом США и ответить на вопросы конгрессменов по поводу безопасности продуктов «Лаборатории Касперского». Днем ранее власти США предписали всем госорганам страны не использовать ПО компании из соображений кибербезопасности.

Дело за ускоренной визой

Евгений Касперский, сооснователь и генеральный директор «Лаборатории Касперского», ответил согласием на приглашение комитета по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters.

По словам Евгения Касперского, заседание Комитета с его участием, где он ответит на вопросы конгрессменов о безопасности продуктов «Лаборатории Касперского», состоится в конце сентября 2017 г., если ему удастся вовремя пройти процедуру ускоренного получения визы.

В своем письме в адрес Reuters Евгений Касперский заявил следующее: «Я ценю и принимаю приглашение для дачи показаний перед Комитетом Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям, и в случае получения ускоренной визы с нетерпением жду публичного обсуждения обвинений моей компании и ее продуктов».

Заседание комитета, на которое приглашен Евгений Касперский, состоится 27 сентября. На него также приглашены правительственные и частные эксперты по кибербезопасности.

Выступление Евгения Касперского в Конгрессе, подчеркивают в Reuters, может стать наиболее значимым действием для решения вопросов с обвинениями компании в шпионаже по поручению Кремля. В дополнение, публичное освещение этого вопроса могло бы способствовать снятию напряжения между Соединенными Штатами и Россией в сфере кибербезопасности.

Приглашение объясниться после запрета

Приглашение в Конгресс США было получено главой Kaspersky Lab спустя сутки после того, как администрация президента США выдала предписание всем правительственным учреждениям страны по удалению продуктов «Лаборатории Касперского», заявив, что использование антивирусного ПО от компании, находящейся по влиянием российского правительства, может поставить под угрозу национальную безопасность.

Евгений Касперский выступит в Конгрессе США

На удаление ПО компании ведомствам США отведено 90 дней. Пентагона приказ не касается, но он и так не пользуется продукцией российской компании.

Решения «Лаборатории» редко используются в американских госорганах, поэтому потери компании не будут значительными, пишет информационное агентство Reuters. По данным ресурса, в общей сложности госорганы США потратили на закупку ПО компании «несколько сотен тысяч долларов». Однако компания также продает свои решения правительственным подрядчикам и другим разработчикам, которые встраивают их в собственные продукты.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс (Rob Joyce) отметил на ежегодном саммите по кибербезопасности Billington Cybersecurity Summit, что решение было принято исключительно на основе оценки рисков. То есть, нет никаких реальных доказательств, что «Лаборатория» делится данными с российской разведкой, однако риск этого должен быть исключен, пояснил он Reuters.

«Лаборатория Касперского» и ее глава неоднократно заявляли, что не имеют связей с российскими госорганами, и что американские власти неправильно интерпретируют российское законодательство: оно требует передачи информации и сотрудничества с властями только от коммуникационных платформ.

В частности, в официальном блоге компании опубликовано заявление, в котором говорится, что «у компании нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское». В заявлении подчеркивается, что в обвинениях также «игнорируется тот факт, что «Лаборатория Касперского» уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса и разработки ПО».

Посольство России в США назвало запрет на поставку антивирусных продуктов компании государственным учреждениям «прискорбным» и отметило, что это лишь откладывает перспективы восстановления двусторонних отношений между странами.

В открытом письме, опубликованном вчера Forbes, Евгений Касперский встал на защиту своей компании, которая, по его словам, обвинялась на протяжении последних пяти лет в нарушениях на основании надуманных бездоказательных слухов.

«Я неоднократно предлагал встретиться с правительственными чиновниками, дать показания перед Конгрессом США, предоставить исходный код для официального аудита и приложить любые другие усилия, чтобы решить эти вопросы со стороны правительства США в адрес «Лаборатории Касперского. Я сделаю все, что для этого требуется» – написал Евгений Касперский в своем обращении.

История проблем «Лаборатории» в США

Конфликт «Лаборатории» с американским правительством начался в 2016 г., когда Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало опасения на счет продукции компании представителям индустрии, в том числе Координационному совету подсектора электричества – организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. В ответ на это в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории».

В апреле обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.

Кроме того, американские спецслужбы настаивают на том, что в прошлом году российский президент Владимир Путин отдал распоряжение о проведении многопрофильной операции в цифровом пространстве для воздействия на результаты президентских выборов в пользу Дональд Трампа (Donald Trump). Российская сторона полностью отвергает все подобные обвинения.

В связи с расследованиями госорганов США, «Лаборатория Касперского» заявила о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

Расследование ФБР и его последствия

В июне стало известно, что ФБР провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории». Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. ФБР интересовалось подробностями работы «Лаборатории Касперского» и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве.

В июле администрация Трампа исключила «Лабораторию» из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь идет о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники. Списки были изменены по соображениям «безопасности правительства и сети».