HP обновила «элитные» ноутбуки и ПК для бизнеса. Цены в России
Новые представители элитных бизнес-серий
Компания HP объявила о выпуске новых моделей премиальных ноутбуков и моноблоков в серии HP Elite 1000, а также мониторов и решений для бизнеса.
Новые решения HP ориентированы на бизнес-тендеции, связанные с удаленной работой. «Поскольку границы между работой и повседневной жизнью стираются, HP сосредоточена на разработке решений, которые позволяют беспрепятственно совмещать эти две сферы», — сказал Бенуа Боннафи (Benoit Bonnafy), вице-президент HP по персональным системам для бизнеса в регионе EMEA, в рамках анонса новинок.
Устройства серии Elite 1000 отличаются тонким легким корпусом, высокой производительностью и яркими дисплеями, они прошли испытания надежности по армейскому стандарту MIL-STD и могут использоваться в суровых условиях.
Серия Elite 1000 имеет встроенные клавиши для управления вызовами одним нажатием кнопки, сертификацию «Skype для бизнеса», аудиосистему от Bang & Olufsen, функции HP Audio Boost и HP Noise Cancellation для комфортных аудио- и видеозвонков.
Устройства серии Elite 1000 поставляются с HP PhoneWise — решением для текстовых сообщений и вызовов с ПК под управлением Windows на устройства iOS и Android.
HP позиционирует решения серии Elite 1000 как одни из самых защищенных и управляемых ПК компании. Они оснащены системой HP Sure View — интегрированным решением для защиты экрана от подглядывания, а также функциями HP Sure Start, HP Sure Click, Windows Hello и системой многофакторной аутентификации HP с технологией Intel Authenticate.
Технические подробности
Новый ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 1020 G2 бизнес-класса имеет пять различных режимов и возможности рукописного ввода, поддерживает опциональную функцию HP SureView и оснащен дисплеем с яркостью 700 нт для использования при любом освещении.
Ультратонкий HP EliteBook 1040 G4 представляет собой одну из наиболее мощных моделей ноутбуков компании бизнес-класса с 14-дюймовым дисплеем. Система выполнена на 4-ядерном процессоре Intel Core i7 с технологией vPro, оснащена опциональным модулем WWAN и обладает увеличенным временем автономной работы.
Когда работа завершена, HP EliteBook 1040 G4, дополненный внешним графическим ускорителем HP Omen Accelerator, может стать мощной игровой станцией.
HP EliteOne 1000 AiO — один из первых в мире моноблоков премиум-класса, адаптированных для взаимодействия сотрудников с передней и задней веб-камерами с разрешением 2 МП для видеоконференций.
Моноблок предоставляет пользователям мощность настольного компьютера благодаря 65-ваттным процессорам до Intel Core i7 7 поколения и дополнительно приобретаемой памяти Intel Optane (кэш-память).
Моноблок оснащается одним из трех вариантов дисплея, в том числе Full HD с диагональю 23,8 дюйма, 27-дюймовым с разрешением 4К и 34-дюймовым изогнутым дисплеем.
На пользователей, работающих с несколькими мониторами, рассчитаны модели HP EliteDisplay с ультратонкой трехсторонней рамкой.
Часто путешествующим пользователям HP предлагает два новых аксессуара для увеличения количества портов, зарядки и подключения вне офиса: HP USB-C Mini Dock и HP USB-C Notebook Power Bank.
Для сотрудников, часто проводящих сеансы удаленной совместной работы, HP предлагает решение Sprout Pro by HP G2, которое обеспечивает иммерсивность виртуальных совещаний, позволяя совместно решать задачи с помощью двух сенсорных экранов, специальной области для рукописного ввода эскизов и аннотаций, а также обращенной вниз камеры для обмена изображениями или оцифровки объектов реального мира.
HP ShareBoard — интерактивная доска, позволяющая участникам дистанционных совещаний писать и стирать записи, а также обмениваться цифровыми документами.
HP EliteDisplay E273m Conferencing Monitor — монитор, сертифицированный для работы с приложением «Skype для бизнеса», с быстрым подключением к ноутбуку для эффективных коммуникаций с другими сотрудниками, аудиосистемой Bang & Olufsen, встроенным микрофоном и специальными клавишами для управления вызовами.
HP LD5512 FHD Display — 55-дюймовый широкоформатный дисплей для современного офиса.
HP Elite Presenter Mouse — мышь, которая соединяет цифровое и физическое пространство, позволяя использовать виртуальную указку в режиме реального времени, чтобы в процессе совещания выделять экранное содержимое на дисплеях зрителей.
Цены и доступность
HP EliteBook x360 1020 G2 появится в продаже в России в октябре 2017 г. по цене от 89 990 руб. HP EliteBook 1040 G4 появится в продаже в России в том же месяце по цене от 86 990 руб. HP EliteOne 1000 AiO G1 появится в продаже в России также в октябре по цене от 69 990 руб. Мониторы HP Elite уже доступны для приобретения по цене от 11 990 руб.
Монитор для видеоконференций HP EliteDisplay E273m появится в продаже в России в ноябре по цене 19 990 руб. Док-станция HP USB-C Mini Dock и зарядное устройство HP USB-C Power Bank появятся в продаже в России в октябре по цене от 5 990 и 6 990 руб., соответственно. Клавиатура HP Wireless Collaboration Keyboard уже доступна для приобретения по цене от 3 990 руб.
Решения HP для совместной работы появятся в продаже в России с января 2018 г.