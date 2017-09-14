Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти

Исследователи из Future Market Insights изучили рынок гиперконвергентных инфраструктур, который, по их мнению, будет уверенно расти до 2026 г. В отчете говорится, что подобные решения быстрее всего распространяются среди предприятий среднего размера, в удаленных офисах и компаниях, которым необходимы простые способы развертывания сервисов электронной торговли, интернета вещей и т.д. Аналитики из IDC ранее оценивали рост рынка гиперконвергентных инфраструктур в более 150% в год, по их прогнозам, глобальный рынок вырастет до $4,77 млрд к 2019 г., а в регионе ЕМЕА – до $1,46 млрд к 2020 г. Эксперты компании Hitachi Data Systems (HDS) прокомментировали причины растущей популярности гиперконвергентных решений.

Трансформация, а не оцифровка

Главный технический директор HDS Мэтт Гринсмит (Matt Greensmith) поделился своим видением цифровой трансформации и использования конвергентной и гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры. По словам эксперта, первоначально цифровую трансформацию рассматривали как простую оцифровку производственных процессов, например, перевод документооборота в электронный вид. Теперь пришло понимание того, что цифровая трансформация включает много радикальных изменений и рост роли анализа данных.

Зависимость от данных выросла. Кроме того, появились новые способы извлекать выгоду из имеющихся данных, что еще больше увеличило ценность информации для бизнеса. В итоге у HDS за десятилетие существенно вырос портфель программного обеспечения. Сейчас ИТ-компании обладают множеством решений для управления данными любого бизнеса.



Гиперконвергентные системы и перенос риска поставщику

Главный технический директор HDS видит импульс к гиперконвергентным системам – модульной ИТ-инфраструктуре, которую легко масштабировать. Гиперконвергентные ИТ заменяют не только некоторые конвергентные системы, но и системы хранения данных.

Особенностью гипер- и конвергентных систем является перенос рисков от конечного пользователя к поставщику. Если раньше клиенту приходилось самостоятельно обновлять все компоненты ИТ-инфраструктуры, включая ПО, то теперь этим занимается поставщик. Проще говоря, риски несовместимости и сбоев переносятся на поставщика, который сам занимается обновлением, установкой патчей, исправлением проблем, контактами с субподрядчиками. Теперь у клиента есть «один телефонный номер» поставщика, по которому надо звонить для решения вопросов техобслуживания. После этого поставщик решает возникшие задачи с поставщиками отдельных приложений, платформ, облачных сервисов и т. д.

Гиперконвергентные ИТ заменяют не только некоторые конвергентные системы, но и системы хранения данных

По словам Мэтта Гринсмита, для таких поставщиков ИТ-услуг, как HDS, эти преимущества уже являются привычными для конвергентных и гиперконвергентных систем. Клиентам теперь не нужно использовать ценные человеческие ресурсы, способные увеличивать прибыль компании, для выполнения рутинных операций. Автоматизация, упрощение аналитических процессов, ИТ-поддержка бизнес-операций позволяют сосредоточиться на решении более важных стратегических задач.



Гиперконвергентная инфраструктура: меньше расходы и проще модернизация

Генеральный директор Hitachi Data Systems в России и странах СНГ Юрий Скачков, рассказал о ключевых преимуществах гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры. «Использование виртуализации в рамках конвергентной инфраструктуры позволило решить проблему с неэффективным использованием серверных ресурсов: конвергенция существенно упрощает управление вычислительными мощностями, сетями и системами хранения. Гиперконвергентные решения обладают рядом преимуществ, необходимых высокотехнологичному быстроразвивающемуся бизнесу, – комментирует Юрий Скачков. – Так, гиперконвергентные технологии позволяют перейти от работы с большим количеством интерфейсов к единой централизованной инфраструктуре. В итоге для виртуализации, системы хранения, резервного копирования и восстановления используется один и тот же интерфейс, а работать с ними может один специалист».

Другая возможность – линейное масштабирование. Бизнес может генерировать и выводить на рынок новые продукты и услуги почти мгновенно – необходимые для этого ИТ-ресурсы можно добавить в систему в любой момент, увеличивая производительность и емкость памяти. Виртуальные мощности можно приобрести под конкретные задачи, увеличить их, если новый проект оказался успешным, а также быстро свернуть, в случае необходимости.

По мнению Юрия Скачкова, ценность данных может значительно увеличиваться или понижаться в зависимости от того, насколько быстро они используются для конкретных бизнес-задач. К примеру, платформа Hyperconverged Unified Compute Platform HC, разработанная компанией Hitachi, дает возможность подключить виртуальные мощности очень быстро. Благодаря этому компания, имея под рукой все необходимые ИТ-ресурсы, может сразу перейти от бизнес-идеи к ее практическому воплощению и оперативно подготовить новый продукт или услугу к выходу на рынок.