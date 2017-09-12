Исследование: Запрет «пиратства» в интернете не повышает легальных продаж

В Варшаве было проведено исследование, которое показало, что удаление из интернета пиратских копий книг не приводит к росту продаж их легальных экземпляров. Однако в эксперименте не были учтены закрытые группы в соцсетях, распространяющие нелегальные копии.

Эксперимент Варшавского университета

Удаление с рынка пиратских копий онлайн-книг практически никак не сказывается на продаже их легальных экземпляров. К такому выводу пришли исследователи из Варшавского университета: глава команды Михал Кравчик (Michał Krawczyk) и два других сотрудника факультета экономических наук, Войцех Харди (Wojciech Hardy) и Джоанна Тирович (Joanna Tyrowicz).

В их эксперименте были задействованы 240 книг различных жанров, доступных на польском рынке в 2016 г.. Книги были изданы десятью компаниями, которые согласились принять участие в эксперименте. Ученые договорились с агентством, специализирующимся на исследовательской деятельности, о том, чтобы удалить из интернета пиратские копии 120 из этих книг, сообщает польское новостное агентство PAP.

Это создало серьезные трудности пользователям, ищущим пиратские копии указанных книг. Но вопреки ожиданиям издателей, сколько-нибудь значительного роста продаж этих книг отмечено не было. Результаты исследования будут представлены в The Economic Journal. Оно является продолжением работы «Интернет-пиратство и книжные продажи: полевой эксперимент», которая вышла на английском языке в 2014 г.

Возможные причины

Миколай Малачиньский (Mikołaj Małaczyński), президент и соучредитель польской программы подписки на электронную книгу Legimi, назвал изданию Publishing Perspectives возможную причину получения такого результата. По его словам, самым популярным источником пиратских копий книг являются не сайты, доступные через поисковые системы, а закрытые группы, сформированные в различных соцсетях. Их пользователи обмениваются ссылками на облачные онлайн-сервисы, где выложены книги. Такие группы невозможно отследить обычными средствами мониторинга.

Пиратские копии не влияют на продажи легальных экземпляров той же книги

В 2015 г. команда Legimi провела опрос среди читалей, в ходе которого половина респондентов призналась, что добывает книги как из легальных, так и из пиратских источников. Около 40% опрошенных сообщили, что стали реже прибегать к пиратским ресурсам, поскольку легальный доступ к интересующим их книгам стал легче, а качество скачиваемых за деньги книг — выше.

Активные читатели

Однако участников программы Legimi нельзя назвать среднестатистическими читателями. Опрошенные пользователи читают более 10 книг в год. Это ставит их выше среднего уровня и заставляет предположить, что они более склонны тратиться на книги. По данным Национальной библиотеки Польши, в 2016 г. около 63% взрослого населения страны сообщило, что не прочитало в последние 12 месяцев ни одной книги, и только 7% сказали, что читают в год более семи книг.

С другой стороны, регулярное чтение не является залогом того, что читатель готов платить за книги. Малачиньский приводит результаты исследования немецкой компании GfK, в ходе которого около 40% наиболее активных читателей признались, что не покупают книги. Источниками литературы для них становятся библиотеки, книжные обменники, друзья, семья и другие каналы. Поэтому создатели Legimi ориентируют свой бизнес на читателя с невысокой платежеспособностью, но высоким уровнем потребления литературы.