Xiaomi выпустила керамический смартфон и новый ноутбук. Фото

Xiaomi одновременно анонсировала 6-дюймовый безрамочный смартфон Mi MIX 2, его керамическую версию Special Edition, а также смартфон Mi Note 3 c двойной камерой и профессиональный ноутбук Mi Notebook Pro.

Концептуальные флагманские обновления

Xiaomi в рамках глобального анонса в Пекине представила новую версию флагманского смартфона Mi MIX 2. Новинка является дальнейшем развитием представленного в октябре прошлого года концептуального смартфона Mi MIX, который, по данным компании, стал первым Android- устройством с экраном высокой четкости при соотношении сторон 17:9 с закругленными краями.

«Mi MIX был первым намеком на то, как выглядит телефон будущего. Мы создали концептуальный смартфон, дизайн которого превзошел все ожидания и который задал тренд на выпуск смартфонов с полноэкранным дисплеем. Mi MIX 2 заявляет о том, что будущее наступило. – сказал Лэй Цзюнь (Lei Jun), генеральный директор и сооснователь Xiaomi. – Это настоящая эволюция от экспериментального устройства, сочетавшего инновации в области дизайна и технологий, до телефона, который ориентирован на ещё большее число потребителей и в то же время продолжает поражать воображение».

Как отмечают в Xiaomi, презентация Mi MIX даже побудила Google обновить документ определения совместимости (Android Compatibility Definition Document; CDD), чтобы включить соотношение сторон выше 16:9, а также закругленные углы экрана.

Концептуальный безрамочный дизайн смартфона Xiaomi Mi MIX 2

В рамках сегодняшнего анонса Xiaomi также представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой и фронтальной камерой по 16 МП, а также новую модель в линейке ноутбуков – Mi Notebook Pro.

Особенности Mi MIX 2 и Mi MIX 2 Special Edition

Mi MIX 2 разработан в сотрудничестве со всемирно известным дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck) и использует новые дизайнерские решения. Его задняя поверхность сделана из керамики и плавно переходит в алюминиевую рамку с закругленными углами.

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2 в черном корпусе

Помимо стандартной версии, также была анонсирована модель Mi MIX 2 Special Edition с полностью керамическим корпусом. Блестящая задняя панель придает Mi MIX 2 Special Edition премиальный внешний вид.

Смартфон Mi MIX 2 Special Edition в полностью керамическом корпусе

Производство керамического корпуса требует семь дней напряженной работы, так как керамика – крайне сложный материал, даже при полировке применяется алмазная крошка.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 оснащается одним из мощнейших на сегодняшний день мобильным 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц и графической подсистемой Adreno 540. Этот чип используется в таких известных моделях как Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XZ Premium и Xiaomi Mi 6. Предшественник – фаблет первого поколения Xiaomi Mi Mix также оснащен достаточно мощным чипом Qualcomm Snapdragon 821 (MSM 8996 Pro).

Одна камера и двойная светодиодная вспышка у Mi MIX 2

Модель Mi Mix 2 будет оснащена 5,99-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2560 х 1440 точек. Диагональ экрана составляет 5,99 дюйма, соотношение сторон – 18:9. Дисплей занимает почти всю переднюю поверхность устройства.

Для Xiaomi Mi Mix 2 заявлена поддержка двух SIM-карт формата nanoSIM, работа в сетях 43 различных диапазонов GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA, FDD-LTE (850/900/1700/1800/1900/2100/2600 МГц) и TD-LTE (B38/B39/B40/B41) и поддержка Bluetooth: 4.2, а также наличие датчиков освещения, Холла, гироскоп, сенсор отпечатка пальца, GPS, A-GPS и ГЛОНАСС.

Вместо пьезоэлектрического динамика Mi MIX, в модели второго поколения используется скрытый динамик, встроенный в небольшой промежуток между верхним краем корпуса и экраном. Mi MIX 2 сохранил фронтальную камеру в нижнем торце, а также ультразвуковой датчик приближения. Это позволяет компонентам телефона оставаться на заднем плане, тогда как основное внимание сосредоточено на экране.

В зависимости от модификации Xiaomi Mi Mix 2 будет поставляться в трех версиях с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ.

Смартфон Mi Note 3: три камеры для любителей качественной съемки

Xiaomi позиционирует новый смартфон Mi Note 3 c двойной камерой и 16 МП фронтальной камерой в качестве более объемной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, представленного ранее.

Дизайн смартфона Mi Note 3

Устройство обладает 5,5-дюймовым дисплеем и более мощной батареей на 3500 мАч.

Двойная камера Mi Note 3 с широкоугольным и телеобъективом позволяют делать качественные портретные снимки с размытым фоном. Фронтальная камера улавливает свет лучше, без лишних «шумов», благодаря технологии больших 2 мкм пикселей. Достигается это за счет соединения нескольких пикселей в один.

Сдвоенная основная камера смартфона Mi Note 3

Режим «Улучшение» (Beautify) усовершенствован алгоритмом искусственного интеллекта (AI), благодаря которому селфи получаются лучше. Mi Note 3 также имеет новую систему разблокировки, основанную на AI-технологии распознавания лиц. Разблокировать телефон так же просто, как сделать селфи.

Mi Notebook Pro: ноутбук для профи

Представленный сегодня новый профессиональный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro оснащается 4-ядерным процессором Intel Core i7 или Core i5 восьмого поколения и видеокартой Nvidia GeForce MX150.

Mi Notebook Pro оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full (Full HD) и зашитой стеклом Corning Gorilla Glass, а также встроенным в тачпад сканером отпечатков пальцев.

Профессиональный ноутбук Mi Notebook Pro

Ноутбуки Notebook Pro оснащаются современными скоростными твердотельными накопителями (SSD) с интерфейсом PCIe NVMe емкостью 256 ГБ. Аппарат обладает свободным слотом SATA SSD для расширения памяти.

Представленный на презентации вариант Notebook Pro работает на китайской версии операционной системы Windows 10, в дополнение пользователи бесплатно получают полные лицензионные копии Microsoft Office и Kingsoft WPS Office.

Сроки начала продаж и цены

В рамках сегодняшней презентации в Пекине представители Xiaomi озвучили только сроки поставок и цены для внутреннего китайского рынка. В других странах новинки «появятся позже» или не появятся вовсе.

В зависимости от модификации Xiaomi Mi Mix 2 будет поставляться в трех версиях с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ по цене 3299 юаней (примерно $505), 3599 юаней (примерно $552) и 3999 юаней (примерно $613), соответственно.

Специальная версия Mi MIX 2 Special Edition с полностью керамическим корпусом будет представлена в белом и черном цветах с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость смартфона в Китае составит 4699 юаней (примерно $720).

Mi Note 3 поступит в продажу в Китае 12 сентября по цене от 2499 юаней (примерно $383).

Mi Notebook Pro в конфигурациях Core i7 +16 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ; Core i7 + 8 ГБ + 256 ГБ, и Core i5 + 8 ГБ + 256ГБ будет продаваться в Китае по цене 6999 юаней (примерно $1073), 6399 юаней (примерно $981) и 5599 юаней (примерно $858), соответственно.