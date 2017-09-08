Samsung Mobile в России нашел нового руководителя, взамен внезапно уволившегося

Взамен внезапно уволившегося несколько месяцев назад с поста главы Samsung Mobile в России Аркадия Графа компания утвердила в этой должности своего бывшего руководителя отдела продаж — Дмитрия Гостева.

В Samsung Mobile новый глава

Samsung Electronics объявила о назначении руководителя своего мобильного направления Samsung Mobile в России. Им стал Дмитрий Гостев, который ранее возглавлял в организации отдел продаж. В новой должности он будет отвечать за развитие и продвижение продуктового портфеля мобильных устройств Samsung.

До Гостева данный пост занимал Аркадий Граф, который его неожиданно оставил более трех месяцев назад, сообщив об этом в начале июня 2017 г. в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2017). Российская пресс-служба Samsung Electronics тогда подтвердила эту информацию.

По словам Графа, решение покинуть компанию было принято им самостоятельно. В общей сложности он проработал в ней более 12 лет. В ближайших его планах было заявлено намерение заниматься консультированием интернет-проектов.

Трудовая биография Дмитрия Гостева

Новый глава Samsung Mobile в России является выпускником факультета Прикладной ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Дмитрий Гостев назначен руководителем Samsung Mobile в России

Свой профессиональный путь в Samsung он начал в 2006 г. Направление продаж Samsung Electronics в России он возглавил в 2014 г. «За этот период он максимизировал объемы продаж компании на российском рынке, обеспечив постоянный рост доли рынка, API и доходности бизнеса», — характеризуют его в пресс-службе Samsung.

Конфликт Samsung с ритейлом

Напомним, что именно на время руководства Александра Графа российским подразделением Samsung Mobile пришелся конфликт Samsung с крупными российскими ритейлерами, который начался в 2015 г. Продукцию компании перестали продавать «Евросеть», «Связной» и розничные сети операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон». Ритейлер «Евросеть» принадлежит на паритетных началах «Вымпелкому» и «Мегафону», а «Связной» с 2015 г. контролируется Олегом Малисом, братом президента «Евросети» Александра Малиса.

Наиболее острым был конфликт между Samsung и «Евросетью». «Евросеть» подала иск против Samsung в Международный коммерческий арбитражный трибунал при Торгово-промышленной палате России (МКАТ), требуя взыскать с южнокорейской компании компенсацию в размере 150 млн руб. за поставки бракованной техники.

В ответ Samsung подал встречный иск против «Евросети» на сумму 1,22 млрд руб. в качестве компенсации за задержки в платежах. Иск был удовлетворен МКАТ. «Евросеть» попыталась опротестовать вердикт МКАТ в Арбитражном суде Москве, и в итоге стороны заключили мировое соглашение в декабре 2016 г. По неофициальной информации, «Евросеть» не выплатила Samsung никаких компенсаций, взамен продукция южнокрейской компании вернулась на прилавки ритейлера.

До этого, летом 2016 г., продажа устройств Samsung была возобновлена в розничной сети «Вымпелкома». В январе 2017 г. стало известно, что «Связной» также возобновляет продажи продукции Samsung.