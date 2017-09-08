Lenovo выпускает ретро-ноутбук с дизайном 25-летней давности
Ностальгирующим по старым добрым временам
Компания Lenovo намерена порадовать любителей ноутбуков бренда ThinkPad выпуском специальной модели, приуроченной к 25-летию со дня начала производства первого ноутбука под этой торговой маркой.
Немецкая компания TÜVRheinland, специализирующаяся на тестировании, аудите и сертификации компьютерного оборудования, опубликовала сертификат на еще не анонсированную модель ноутбука Lenovo с красноречивым названием ThinkPad T470 ThinkPad 25.
Информацию о том, что Lenovo ведет разработки специальной юбилейной модели бизнес-ноутбука ThinkPad также летом подтвердил Дэвид Хилл (David Hill), вице-президент и глава подразделения дизайна компании. По его словам, юбилейный проект «Retro ThinkPad» успешно продвигается к завершению и массовому производству.
Ретро-дизайн и мощная начинка под капотом
Ключевой идеей выпуска юбилейной модели ThinkPad 25 является использование дизайна и оформления ноутбуков 25-летней давности в сочетании с современной аппаратной и программной платформой.
В соответствии с «каноничным» дизайном 25-летней давности, «ретро-ноутбук» будет оснащен мини-джойстиком TrackPoint красного цвета, корпусом с прорезиненными компонентами матово-черной расцветки и привычной раскладкой клавиатуры – все в лучших традициях ThinkPad.
Подтвержденных фотоснимков юбилейной модели ThinkPad 25 еще нет, но пользователь китайского форума 51nb.com настаивает, что на сделанном им снимке изображен именно фрагмент прототипа ThinkPad T470 ThinkPad 25.
В целом, изображение похоже на изображение концепта дизайна ноутбука, которое Дэвид Хилл официально представил еще в 2015 г. в процессе обсуждения идеи выпуска юбилейной модели.
Аппаратная платформа ThinkPad 25 будет выполнена на базе представленной в 2016 г. модели Lenovo T470. Вряд ли юбилейная модель унаследует у T470 дизайн трансформера и сенсорное управление экраном, но в остальном характеристики ноутбуков будут схожи: процессор семейства Intel Core i7 с архитектурой Kaby Lake и 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей).
Сроки поставок и цена
Официальные данные о сроках начала продаж и цене новых юбилейных ноутбуков под брендом ThinkPad еще не озвучены. Поскольку первые ноутбуки IBM семейств ThinkPad 700, 700C и 700T появились в рознице в 1992 г., анонс «ретро-ноутбука» Lenovo должен произойти до конца 2017 г., в котором празднуется 25-летие бренда. Марка ThinkPad и все сопутствующие технологии были куплены компанией Lenovo у IBM 12 лет назад.
В сообщении на китайском форуме приводится информация, что поставки ThinkPad T470 ThinkPad 25 «могут начаться в самое ближайшее время». Другие сетевые источники подтверждают, что продажи юбилейного ноутбука стартуют «в ближайший месяц-два».
Цена ноутбука-трансформера ThinkPad T470 в настоящее время начинается от $880. В Сети уже появились сообщения о том, что ThinkPad 25 будет оценен примерно в $5 тыс., однако Дэвид Хилл лично пресек эти слухи, заявив, что аппарат обойдется «в значительно меньшую сумму». По мнению сетевых обозревателей, при формировании цены юбилейного аппарата в любом случае будет учтена его эксклюзивность и ограниченный тираж.